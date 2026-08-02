Mikel Vesga llega al Almería traspasado por el Athletic

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Almería, 2 ago (EFE).- La UD Almería ha fichado al centrocampista Mikel Vesga para la tres próximas temporadas, que llega procedente del Athletic Club tras el acuerdo alcanzado entre ambas entidades para su traspaso, según anunció este domingo el club andaluz.

El nuevo jugador del Almería se formó en la cantera del Athletic, donde desarrolló la mayor parte de su carrera hasta convertirse en una pieza importante del primer equipo. Su trayectoria le ha permitido acumular una notable experiencia en la élite, participar en competiciones europeas y consolidarse como un centrocampista fiable, destaca el club andaluz.

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Vesga es un mediocentro posicional, aunque a lo largo de su carrera también ha desempeñado funciones con mayor llegada al área rival. Zurdo y con una imponente presencia física gracias a sus 1,90 metros de estatura, combina disciplina táctica con criterio en la distribución del balón.

El centrocampista vitoriano, de 33 años, supera los 275 partidos en Primera División y también conoce la Segunda, en la que juega el Almería, gracias a los 41 encuentros que disputó con el Bilbao Athletic.

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Vesga se convierte en el sexto fichaje del verano tras las llegadas de Popovic, Quim, Pulido, Sola y Cipenga, aunque la entidad también ejecutó las opciones de compra sobre Miguel de la Fuente y André Horta para fortalecer una plantilla que este curso es dirigida por Javier García Pimienta. EFE

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