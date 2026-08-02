Matías Almeyda advierte que el Monterrey tiene mucho margen de mejoría

Guardar

Guadalajara (México), 1 ago (EFE).- El argentino Matías Almeyda, entrenador del Monterrey del fútbol mexicano, aseguró hoy que sus jugadores han funcionamiento bien, pero les queda un camino largo para llegar al nivel que él desea en el torneo Apertura.

"El equipo ya tiene una identidad; todos corren y todos intentan jugar, pero para buscar un funcionamiento casi perfecto va a llevar un tiempo", advirtió en una conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

Con goles del uruguayo Diego Rossi y del argentino Lucas Ocampos, este último vía penalti, los Rayados derrotaron este sábado por marcador de 2-0 al Atlas en la jornada tres del Apertura.

Almeyda ha sumado seis puntos de nueve posibles al frente del Monterrey, que ocupa el tercer lugar de la clasificación.

El argentino llegó al Monterrey luego de que el equipo regiomontano no lograra la clasificación a cuartos de finales en el pasado torneo Clausura.

Hoy afirmó que en sus primeras semanas en el club ha notado un cambio de actitud en los jugadores.

"Están recuperando confianza. Ya había un buen equipo y los refuerzos le dan más calidad al grupo", insistió.

El estratega reveló que mantendrá un estilo ofensivo con la incorporación de elementos como Rossi y el mundialista mexicano Orbelín Pineda, pero sin arriesgar seguridad en la defensiva.

PUBLICIDAD

"Nos hemos reforzado en la ofensiva; vamos a ser ofensivos, tomando riesgos con una buena cobertura defensiva", aseguró.

El próximo miércoles, el Monterrey de Almeyda debutará ante el Orlando City de la MLS en la Leagues Cup, que reúne a equipos de la liga mexicana y la estadounidense.EFE

PUBLICIDAD

(fotos)