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Maíllo dice que IU ya ha "empezado" el camino para impulsar espacios unitarios de izquierda de cara a las municipales

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El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha señalado que desde el espacio político al que representa ya se ha "empezado" a trabajar en la conformación de candidaturas que agrupen a formaciones de izquierda de cara a las elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2027.

Así lo ha indicado en una entrevista concedida a Europa Press, y en respuesta a la pregunta de si de cara a dichos comicios municipales le gustaría promover alianzas como la que sustentó la candidatura de Por Andalucía en las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo.

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"De hecho, lo estamos haciendo" ya, ha señalado al respecto Maíllo, que en ese punto ha citado como ejemplo la propuesta que en esa línea se ha formulado ya en Málaga, y el "llamamiento a conformar una alternativa de izquierda" para por poner ya "fin" a la "pesadilla" que, en su opinión, constituye el gobierno local del PP que lidera Francisco de la Torre, quien ya ha sido refrendado por su partido como candidato a la reelección como alcalde.

Para ello, según ha continuado, se ha realizado "una apelación a ese momento histórico que exige de espacios unitarios a todo lo que hay en una izquierda alternativa que es muy variada, muy plural, hay que reconocerlo", según ha matizado antes de apostillar que "en esa variedad y pluralidad nos reconocemos con métodos democráticos para alcanzar acuerdos".

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Lo "importante", según ha defendido el líder de IU, es "servir de instrumento a la satisfacción que supondría que el mapa municipal en Andalucía supusiera el primer paso del vuelco al que aspiramos desde la izquierda y Por Andalucía en el ámbito municipal, para después hacerlo en el ámbito andaluz".

Al respecto, ha puesto de relieve que una de las fuerzas que se integran en la coalición Por Andalucía es IU, que "tiene mucho arraigo en zonas medianas y rurales" de la comunidad autónoma, en las que cuenta con "decenas de alcaldías" que, según ha manifestado, desde la federación de izquierdas aspiran "no sólo a revalidarlas", sino a aumentar su número.

"Queremos aumentar la representación en grandes ciudades para contribuir a esos cambios de gobierno" que "acaben con los gobiernos de la derecha" que promueven "la privatización en los servicios" públicos, y "nos ofrecemos a amplias plataformas municipalistas que consigan esos objetivos", ha relatado.

CONFORMACIÓN DE CANDIDATURAS

Antonio Maíllo ha precisado que IU, "a nivel andaluz, ya ha empezado por el calendario municipal" con la vista puesta "en septiembre, con la maquinaria muy engrasada respecto a las propuestas, con los procedimientos de primarias para la elección de candidatos" que desde Izquierda Unida "ofrezcan al resto de organizaciones, y con otras primarias u otros mecanismos de elección proporcionales y adecuados a lo que se consiga", ha añadido.

El dirigente de IU ha apuntado a la "incorporación" en dichas candidaturas, como "siempre" han hecho desde su espacio, de "personalidades de la sociedad civil, con gran prestigio y de gran trabajo social, que puedan servir de pegamento al trabajo municipal y a ampliar salidas municipales, que son las mejores formas de convocar a la sociedad a un cambio de las políticas tan dañinas que está haciendo el PP en los ayuntamientos andaluces", según ha agregado.

Finalmente, a la pregunta de si cree que las elecciones municipales se celebrarán antes de las generales, que deberían convocarse como muy tarde en el verano de 2027, Maíllo ha respondido que las primeras "están tasadas", y se celebrarán "por la última semana de mayo o la primera de junio", mientras que las generales "están determinadas por la voluntad del presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, que "las puede hacer como muy tarde en julio del 2027", si bien "las puede adelantar sin ningún tipo de problema", según ha reconocido.

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EuropaPress

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