Localizado el cuerpo sin vida de una mujer de 84 años desaparecida en Sangüesa (Navarra)

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Pamplona, 2 ago (EFE).- Efectivos del Grupo de Rescate Técnico (GRT) de Bomberos han localizado la tarde del domingo el cuerpo sin vida de una mujer de 84 años en la zona de la Iglesia de San Adrián de Vadoluengo, en la localidad navarra de Sangüesa.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso a las 17:51 horas de la tarde del domingo, por parte de un familiar, de la desaparición de una mujer de 84 años, vecina de Sangüesa, que había salido de casa a las 12:30 horas.

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Según han informado fuentes del Gobierno foral, se ha movilizado a efectivos de bomberos del parque de Sangüesa, el Grupo de Rescate Técnico (GRT), un helicóptero, un equipo médico y patrullas de la Policía Municipal de Sangüesa, de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

Poco después de iniciarse la búsqueda, en torno a las 20:00 horas, el GRT ha localizado el cuerpo de la mujer de 84 años desaparecida, fallecida por causas que se están investigando. Ha sido localizada en los alrededores de la Iglesia de San Adrián de Vadoluengo, en Sangüesa.

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El cuerpo será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será realizada la autopsia. Efectivos de la Policía Judicial de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro. EFE