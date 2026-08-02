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'Lionel', 'Mala bèstia' y Alexandre Desplat, protagonistas del Atlàntida Film Mallorca

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 Palma, 2 ago (EFE).- La película 'Lionel', de Carlos Saiz; 'Mala bèstia', de Bàrbara Farré; y el compositor francés Alexandre Desplat, distinguido con el premio Master of Cinema, han protagonizado este domingo el palmarés de la 16 edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, que ha cerrado este domingo en Palma su edición más multitudinaria.

‘Lionel’ es una road movie a medio camino entre la ficción y el documental sobre la relación difícil entre un padre y un hijo. La historia sigue a Lionel y a su padre en un viaje en coche desde Murcia hasta el norte de Francia para reencontrarse con la hermana del protagonista.

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En el apartado competitivo, el jurado de la Sección Oficial Nacional ha otorgado el premio a la Mejor Película a 'Lionel', de Carlos Saiz, ha informado la organización en un comunicado.

El Premio Dama Agustí Villaronga a la Mejor Película Nacional ha recaído en 'Mala bèstia', ópera prima de Bàrbara Farré.

La nueva sección Trends ha distinguido a 'Blue Film', de Elliot Tuttle, protagonizado por Reed Birney y Kieron Moore, mientras que el Premio del Público ha sido para el documental 'El ciclo del amor', protagonizado por Emilie Kira y Pradyumna Kumar-Ann.

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En la competición balear, el premio a la Mejor Película Balear a 'La carn', de Joan Porcel, mientras que 'La barraca', de Júlia Castaño, ha obtenido el galardón al Mejor Cortometraje.

La clausura ha puesto fin a una edición que, según los datos de la organización, ha batido todos los registros de asistencia con 53.500 espectadores en las actividades presenciales desarrolladas en Palma, 500 acreditaciones y una programación integrada por 160 títulos de 22 nacionalidades.

El director del festival, Jaume Ripoll, ha asegurado que esta edición ha supuesto "el gran salto hacia adelante" del certamen, gracias al aumento de público y a la respuesta obtenida por la programación.

"El deber de un festival es ser relevante para la industria y para la audiencia y este año, más que nunca, nos despedimos con la sensación de objetivo cumplido", ha afirmado.

La edición en línea del Atlàntida Mallorca Film Fest continuará disponible en la plataforma Filmin hasta el próximo 24 de agosto.

El premio a la Mejor Película Online de la Sección Oficial RAW se dará a conocer el 14 de agosto. EFE

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