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Lewandowski: "Para mí esto es otro mundo"

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Chicago (EE.UU.), 1 ago (EFE).- Robert Lewandowski aseguró este sábado, tras anotar sus primeros goles en la MLS con el Chicago Fire, que se encuentra en "otro mundo" en el fútbol estadounidense y que se siente cada vez mejor a nivel físico, pese a encontrarse en una "pretemporada".

"Para mí es algo nuevo la MLS, necesitaba algo de tiempo para adaptarme, pero creo que cada semana, que para mí es pretemporada, estaré cada vez mejor. Hoy en el partido me sentí muy bien físicamente, sabía que necesitaría un poco más de tiempo para prepararme físicamente y estoy muy contento", dijo Lewandowski en la rueda de prensa posterior al 2-1 endosado al Charlotte en el Soldier Field.

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"Para mí es otro mundo, no solo por estar en Estados Unidos, sino porque estoy fuera de Europa, pero tengo que decir que estoy muy contento por mis compañeros, que son muy abiertos, podemos jugar bien juntos y disfruto cada día en Chicago", añadió en español a pregunta de EFE.

"Tiene un nivel diferente", destacó el técnico Greg Berhalter en rueda de prensa, antes de definirle como "un matador en el área de penalti". EFE

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(foto)(video)

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