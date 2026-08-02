Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

La lluvia obliga aplazar la jornada en Montreal con solo 2 partidos completados

Guardar

Chicago (EE.UU.), 2 ago (EFE).- La lluvia caída este domingo en Montreal obligó a aplazar la jornada inaugural con tan solo dos partidos completados, la victoria del español Jaume Munar contra el australiano Rinky Hijikata y la del chino Juncheng Shang contra el paraguayo Daniel Vallejo.

Poco antes de las 18.00 locales, la organización del torneo hizo oficial el aplazamiento del programa de la jornada y lo definió como "completado" al haberse disputado "más de 90 minutos" de encuentros.

PUBLICIDAD

Shang, número 270 del mundo, ganó por un doble 6-3 a Vallejo y Munar, número 43, se impuso por 7-6(3) y 6-3 a Rinky Hijikata.

Los partidos del portugués Nuno Borges contra Aleksandar Kovacevic y del serbio Miomir Kecmanovic contra Michael Zheng fueron interrumpidos y abandonados por lluvia.

Los demás cuatro encuentros del día, entre ellos el del croata Marin Cilic, no llegaron a disputarse y fueron aplazados a este lunes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 2 de agosto

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 2 de agosto

Comprueba los resultados del Quinigol del 2 de agosto

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 155 mil euros

Comprueba los resultados del Quinigol del 2 de agosto

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha insistido en que España cuenta con el respaldo de la Unión Europea a la hora de lidiar con la reciente crisis migratoria desatada en Ceuta y sus consecuencias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del domingo 2 de agosto de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del domingo 2 de agosto de 2026

Lototurf: comprueba los números ganadores del 2 de agosto

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Lototurf: comprueba los números ganadores del 2 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

La migración irregular en Europa, con datos de Frontex y del Ministerio del Interior de España: la entrada de personas de fuera de la UE ha caído un 37% en 2026

Las únicas explicaciones de Ayuso sobre el ático de Chamberí: desde el “no es para mí” a defender su venta para “reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste” tras los incendios

Silencio institucional, mafias y cooperación con España: así ha construido Marruecos el relato de la crisis migratoria de Ceuta

El modelo turco que marcó la estrategia migratoria de la Unión Europea y las lecciones que deja para la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos

ECONOMÍA

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Marruecos tiene salario mínimo y vacaciones pagadas, pero muchos trabajadores ni cotizan ni tienen contrato

Es oficial: el Gobierno da a las empresas tres días más para comunicar el cese de un empleado

Hasta 600 euros por un día de playa en Italia, el país europeo donde el 43% de la arena es privada y bañarse en el mar es un negocio de millones de euros

Una casa a 1 euro para reformar o un piso de lujo en una gran capital: la mejor inversión inmobiliaria según un experto

DEPORTES

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino

Jódar aterriza en el top 20 del ranking ATP: es el único tenista en conseguirlo durante su primera temporada como profesional

El gesto de Cucurella con un cartero de Horsham: el lateral le dejó coger su medalla de campeón del mundo