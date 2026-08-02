La frontera de Ceuta amanece tranquila aunque con algún intento de entrada a nado

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Ceuta, 2 ago (EFE).- La frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos ha amanecido este domingo tranquila al no haberse producido nuevos intentos de entrada por el espigón fronterizo, si bien un pequeño grupo de una decena de personas ha intentado acceder a nado, siendo controlados por el personal del Ejército.

Según ha podido comprobar EFE, el paso fronterizo mantiene esta mañana la normalidad, con un escaso movimiento de personas y vehículos para cruzar la aduana, aunque se espera que el tránsito vaya en aumento en las próximas horas debido a la Operación Paso del Estrecho (OPE).

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Esta mañana el dispositivo de seguridad, tanto por la vía marítima como por la terrestre, es sensiblemente inferior al de este sábado, si bien el personal del Ejército de Tierra permanece en la zona reforzando los servicios y dando apoyo a la Guardia Civil.

En el mar los elementos de contención -la barrera de boyas- establecida este sábado no han detectado nuevos intentos de acceso, permaneciendo en la zona varias unidades marítimas de la Guardia Civil que se están encargando de este control.

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También se ha reducido mucho la cifra de retornos voluntarios de personas que accedieron en la entrada masiva del pasado jueves y, de hecho, esta mañana EFE ha advertido cómo apenas una decena de personas de origen marroquí regresaban a su país.

La aduana del Tarajal permanece totalmente operativa para el tráfico de personas y vehículos tras la alteración sufrida en estos días por la masiva presencia de personas que entraban desde el vecino país. EFE

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