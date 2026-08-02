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La costarricense Valeria del Campo da el triunfo al Monterrey sobre Tijuana

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Monterrey (México), 1 ago (EFE).- La costarricense Valeria del Campo anotó este sábado el gol con el que el Monterrey superó 1-2 al Tijuana en la primera jornada del Apertura femenino del fútbol mexicano.

Además de Del Campo, por Monterrey marcó la sudafricana Jermaine Seoposenwe. Tijuana se había puesto en ventaja con gol de la turca Kander Hancar.

Tijuana salió más agresiva. Tomó el control del balón, presionó al rival desde la salida y su recompensa la obtuvo al minuto 10, cuando Seoposenwe le robó el balón a la brasileña Daiane Santos y bombeó ante la salida de Paola Manrique para marcar el 1-0.

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Con el marcador a favor, el equipo local cedió la iniciativa al rival y Rayadas no desaprovechó.

Empató el partido al minuto 19 en un centro al área que Seoposenwe recibió y resolvió con un toque suave por encima de la guardameta Barbara del Real.

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En la segunda mitad el visitante mantuvo la reacción y dio la vuelta 1-2 al 69, en un tiro de esquina pasado que cabeceó Valeria del Campo.

Más temprano Tigres UANL apabulló por 8-0 al Puebla con una gran actuación de Diana Ordoñez, quien convirtió cuatro tantos.

Las felinas dominaron a placer el primer tiempo en el que forjaron una ventaja de seis tantos gracias a las anotaciones de Mía Villalpando, doblete de Maricarmen Reyes y tres goles de Diana Ordoñez.

En la segunda mitad, el equipo que dirige del español Pedro Martínez quitó el pie del acelerador.

A pesar de ello sumó otros dos tantos, uno de Greta Espinoza y uno más de Ordoñez, su cuarto del juego, para dar forma al 8-0 sobre un limitado equipo visitante.

También este sábado, en un cerrado partido, el Juárez FC se impuso por 1-0 al Pachuca con gol de Norma Palafox.

La primera jornada del Apertura arrancó el viernes pasado con el triunfo del Cruz Azul por 3-1 sobre el Atlas, partido en el que marcaron para La Máquina Belén Cruz, Daniela Calderón y la guatemalteca Ana Martínez; por el visitante marcó Renata Huerta.

La actividad continuará este domingo con la visita del León a los Pumas UNAM, en los que juega la española Andrea Pereira; el duelo entre San Luis y Toluca y el partido en el que el Guadalajara recibirá al Querétaro.

El lunes, la primera jornada concluirá con dos partidos. El Atlante chocará con el Necaxa y el campeón América visitará al Santos Laguna.EFE

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