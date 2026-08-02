Hoy será noticia. Lunes, 3 de agosto

Guardar

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta avanza hacia la normalidad bajo el dispositivo policial

Ceuta (EFE).- Las autoridades de Ceuta continúan adoptando medidas para que regrese la normalidad tras la entrada masiva de inmigrantes del pasado jueves, que deja un saldo provisional de 72 muertos, mientras que las Fuerzas de Seguridad y el Ejército mantienen un dispositivo de vigilancia en las calles para facilitar el retorno de los que aún permanecen en la ciudad.

PUBLICIDAD

En Melilla, tras un fin de semana en el que la frontera terrestre ha recuperado el tránsito de forma gradual y limitada para los viajeros de la Operación Paso del Estrecho, la ciudad autónoma sigue pendiente de que siga rebajándose la presión migratoria para volver a la normalidad en el único 'puente' que conecta la ciudad con su entorno marroquí.

INCENDIOS FORESTALES

Máxima vigilancia ante los rebrotes en los incendios de Ávila, Zamora y Castellón

Madrid (EFE).- Los servicios de extinción de incendios mantienen la vigilancia este lunes para evitar rebrotes en los fuegos de Ávila, Zamora y Castellón, mientras en Cáceres ya han conseguido estabilizar el fuego en la zona de Casas de Millán y Grimaldo.

PUBLICIDAD

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado este domingo de que el riesgo de incendios es máximo en toda la península y muy alto en buena parte del resto del territorio peninsular y archipiélagos, especialmente en las islas más montañosas de Canarias.

EL TIEMPO

Descenso generalizado de temperaturas en la península, sin cambios en las islas

Madrid (EFE).- Las temperaturas máximas descenderán el lunes de forma generalizada en la península gracias a la llegada de un frente al noroeste, que dejará predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular e intervalos nubosos en la sur, pero mantendrá los valores con pocos cambios en los archipiélagos.

PUBLICIDAD

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), mañana habrá aviso naranja por calor en Andalucía, y amarillo en Aragón, Baleares, Cataluña y Región de Murcia. En puntos del norte y este peninsular y Baleares son probables bancos de niebla matinales dispersos. Los cielos tenderán de forma general a quedar poco nubosos de oeste a este.

EFE

fp