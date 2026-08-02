Feijóo se reúne en Ceuta con sindicatos de Policía Nacional y asociaciones Guardia Civil

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Ceuta, 2 ago (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado su presencia en Ceuta para mantener una reunión con los representantes de los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil para conocer la situación vivida en la ciudad en las últimas horas.

Núñez Feijóo, que a primeras horas de este sábado visitaba Ceuta acompañado por el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, ha aprovechado su presencia para reunirse con los sindicatos Jupol, SUP; CEP y UFP, además de con las asociaciones de la Guardia Civil, con la intención de comprobar el estado de los efectivos policiales, según han informado a EFE fuentes del partido.

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El presidente del PP ha apostado por reforzar los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El presidente nacional del PP ha acudido esta mañana al Santuario de la Virgen de África, patrona de la ciudad, antes de abandonar Ceuta, donde hoy mismo también ha llegado el secretario general del PP, Miguel Tellado. EFE

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