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Feijóo entregó casi 3.000 nuevos carnets del PP en 2025 y sitúa al partido en más de 807.000 afiliados

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, entregó un total de 2.878 nuevos carnets del Partido Popular en 2025, situando a la formación en más de 807.000 afiliados al cierre de ese año. Así se recoge en sus últimas cuentas anuales, en las que detalla que el partido logró más de 3,5 millones de ingresos gracias a las cuotas que paga su militancia.

Este aumento de la afiliación coincide con el objetivo de "ensanchar" al PP que se marcó Feijóo con su llegada a la Presidencia de la formación en abril de 2022 y que, según fuentes de su equipo, se ha visto reforzado con el incremento de su poder territorial tras las últimas citas electorales.

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Según el PP, los afiliados a 1 de enero de 2025 eran de 804.914 y a 31 de diciembre de 2025 se han computado 807.792, según figura en sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025 que la formación presentó el pasado 30 de junio ante el Tribunal de Cuentas.

UNA EVOLUCIÓN AL ALZA

Desde que Feijóo dejó la Presidencia de la Xunta y tomó las riedas del PP en abril de 2022 --tras una crisis interna que enfrentó a Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso--, el PP ha experimentado un crecimiento sostenido en su base de militates.

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En los dos últimos ejercicios, el PP ha logrado aumentar su censo en más de 7.200 nuevos miembros y en el partido confían en que siga esa tendencia positiva. Según los datos de la formación, el PP empezó 2024 con 800.519 afiliados y lo cerró en diciembre con 804.914 miembros, lo que supuso la incorporación neta de 4.395 nuevas personas a la organización

En el 2025 continuó esa tendencia, pasando de los 804.914 afiliados iniciales para finalizar el ejercicio con un total de 807.792 militantes, sumando otros 2.878 nuevos miembros. Por lo tanto, desde finales de 2023 hasta finales de 2025, el Partido Popular ha ensanchado su base social en 7.273 afiliados.

RECAUDACIÓN POR CUOTAS DE AFILIADOS

Ese incremento de la afiliación también repercutió en el aumento de los ingresos privados que recibe la formación gracias a las cuotas que abonan los militantes del PP, según se refleja en esas cuentas correspondientes al año pasado.

En concreto, el PP obtuvo más de 3,5 millones de ingresos privados procedentes de las cuotas de afiliados. Esta cifra refleja una recuperación en la recaudación por este concepto en comparación con los años inmediatamente anteriores. Así, en 2024 los ingresos por cuotas de afiliados fueron de 3,2 millones euros mientras que en 2023 el partido había recaudado 3,5 millones.

Esos ingresos forman parte de la financiación privada del Partido Popular y se contabilizan de forma separada a las aportaciones de cargos públicos, las cuáles ascendieron a 4,3 millones en 2025, según se refleja en las citadas cuentas del partido que ha recogido Europa Press.

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EuropaPress

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