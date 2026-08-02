Extinguidos los incendios de Villalba del Alcor y Lucena del Puerto (Huelva)

Guardar

Huelva, 2 ago (EFE).- Miembros del Plan Infoca han dado por extinguidos los incendios forestales declarados este sábado en el paraje Finca Purchena del término municipal de Villalba del Alcor (Huelva) y en el paraje Santa Catalina de Lucena del Puerto (Huelva), el tercero en este localidad en lo que va de semana.

Según han informado desde Infoca, la extinción del primer incendio, declarado a las 13:20 horas, se decretó ayer a las 18:40 horas, momento en el que se retiraron del lugar los 10 efectivos y la autobomba que trabajaban en el lugar.

PUBLICIDAD

En cuanto al de Lucena del Puerto, el fuego se inició a las 17:30 horas y ha quedado extinguido esta mañana a las 10:30 horas lo que ha supuesto la marcha de los medios que restaban en la zona: 10 efectivos y una autobomba.

Se da la circunstancia de que este último ha sido el tercer fuego en el término municipal de Lucena en lo que va de semana después de los registrados en el paraje Los Vuelos el pasado martes y en el de Buenavista el lunes. EFE

PUBLICIDAD

lra/vg/aam