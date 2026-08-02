Extinguido el incendio forestal de La Peraleja (Cuenca)

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Madrid, 3 ago (EFE).- El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por extinguido en la noche de este domingo el incendio agrícola declarado en el término municipal de La Peraleja (Cuenca).

El fuego fue detectado a las 15:29 horas del domingo por un vigilante fijo y llegó a ser elevado provisionalmente a nivel 1 debido a la acumulación de humo en las inmediaciones de la población.

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No obstante, las labores del operativo permitieron darlo por controlado a las 18:38 horas de esa misma tarde y rebajar la emergencia a nivel 0 antes de su definitiva resolución.

Durante el desarrollo del dispositivo, un vecino de la localidad tuvo que recibir asistencia sanitaria tras sufrir un episodio de deshidratación, encontrándose en buen estado tras la atención.

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Desde que se originó el siniestro, el Infocam llegó a movilizar para las labores de control y remate a tres medios aéreos, seis terrestres y un total de 38 efectivos sobre el terreno. EFE