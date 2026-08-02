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Espí se despide del Levante: Me marcho con la tranquilidad de haberlo dado todo

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Valencia, 2 ago (EFE).- El delantero Carlos Espí se despidió este domingo del Levante en un mensaje en sus redes sociales tras haber sido traspasado al Real Madrid y aseguró que deja la entidad valenciana agradecido por el trato recibido en estos años y con la tranquilidad de haberlo dado todo por el club.

"Me marcho con la tranquilidad de haber dado todo le que tenía cada vez que defendí este escudo y con el orgullo de haber defendido estos colores", afirmó el atacante valenciano.

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Espí señaló que, tras los "días intensos vividos", quería despedirse del club que ha sido su "casa" durante los últimos años y en la que dijo que "siempre" se ha sentido "muy querido" y que eso es algo que llevará consigo "para siempre".

"El Levante UD fue el club que apostó por mí desde joven, el lugar donde crecí como futbolista y como persona, y donde empezó el camino que hoy me lleva a afrontar un nuevo reto", afirmó en referencia a su fichaje por el Real Madrid.

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"Quiero dar las gracias a todas las personas que han formado parte de esta etapa: compañeros, entrenadores, cuerpo técnico, personal del club y a todos los que, de una forma u otra, me han ayudado a llegar hasta aquí", añadió.

Espí tuvo un agradecimiento especial para la afición del club 'granota'. "Desde el día de mi debut en el Ciutat, vuestro apoyo y vuestro cariño han estado siempre presentes. Siempre habéis estado ahí y habéis sido fundamentales para mí durante todos estos años. Os llevaré siempre conmigo", les dijo.

Espí debutó este sábado con la camiseta del Real Madrid en un encuentro amistoso disputado contra el italiano Fiorentina. El ex del Levante entró en el minuto 75 en lugar de Endrick y dispuso de algo más de un cuarto de hora, en el que tuvo tiempo de mostrarse voluntarioso y de errar un remate de cabeza desde dentro del área. EFE

pzm/nhp/cmm

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