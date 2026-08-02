Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

España cierra segunda tras Rusia la preliminares de la rutina libre por equipos

Guardar

Redacción deportes, 2 ago (EFE).- El equipo español de natación artística, vigente campeón continental, cerró en segunda posición su actuación en unas preliminares de la rutina libre de los Europeos de París en las que sólo Rusia se salvó de ser penalizada con una 'marca base'.

Una circunstancia que permitió al conjunto ruso, que compite en la capital francesa bajo bandera neutral, cerrar la ronda clasificatoria en primera posición con una nota de 272,7400 puntos con su ejercicio 'On line - not alone'

PUBLICIDAD

Seis unidades más que España que contabilizó un total de 266,5275 puntos tras verse lastrada por la 'marca base' con la que fue penalizada en la segunda de las acrobacias de su ejercicio.

Un fallo perfectamente subsanable en la final de este lunes en la que el equipo español, integrado por Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluis, Alisa Ozhogina y Sara Saldaña, tratará de hacer valer su mayor capacidad interpretativa.

PUBLICIDAD

Y es que si Rusia aventajó en doce puntos a las de Andrea Fuentes en la ejecución, el combinado español superó en seis unidades a las eslavas en la impresión artística con su vibrante interpretación de la rutina 'La locura'.

"Afrontamos la final de mañana con muchísimas ganas. Hay muy poca diferencia con las primeras, así que sí pulimos los fallitos que hemos hecho podemos ir a por todas", señaló Alisa Ozhogina integrante del conjunto español tras su actuación.

Por detrás de rusas y españolas cerró la fase previa el equipo italiano, medallista de plata el pasado año en los Europeos de Funchal, con una nota de 235,7041 tras verse penalizado con una 'marca base' en uno de los elementos.

Peor le fue a Ucrania, sexta, que vio hasta penalizaciones en una jornada matutina en la que sólo Rusia se salvó de las temidas 'marcas base'.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Ceuta acelerará los expedientes para ejecutar los retornos de los migrantes “lo antes posible”

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha insistido en que España cuenta con el respaldo de la Unión Europea a la hora de lidiar con la reciente crisis migratoria desatada en Ceuta y sus consecuencias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Ceuta acelerará los expedientes para ejecutar los retornos de los migrantes “lo antes posible”

La vida de Secun de la Rosa, padrino de ‘El Grand Prix’: de sus tres nombres y cuatro apellidos a trabajar como camarero antes de llegar a ‘Aída’

El actor llega al programa de RTVE para representar a Quintanar del Rey (Cuenca)

La vida de Secun de la Rosa, padrino de ‘El Grand Prix’: de sus tres nombres y cuatro apellidos a trabajar como camarero antes de llegar a ‘Aída’

Preocupación por la influencer marroquí Chaimae El Graini: su entorno denuncia que lleva tres días sin saber nada de ella en medio de la crisis de Ceuta

La creadora de contenido, que supera los dos millones de seguidores en Instagram, está siendo buscada por su representante, que pide ayuda en las redes sociales para conocer su paradero

Preocupación por la influencer marroquí Chaimae El Graini: su entorno denuncia que lleva tres días sin saber nada de ella en medio de la crisis de Ceuta

K-pop: ranking de las 10 canciones más populares hoy en iTunes España

BoA, TVXQ y Rain figuraron entre los primeros idols que promovieron la expansión internacional del K-pop más allá de Corea del Sur

K-pop: ranking de las 10 canciones más populares hoy en iTunes España

Es oficial: el Gobierno da a las empresas tres días más para comunicar el cese de un empleado

La ampliación también se aplica a ciertos cambios en los datos de afiliación y recupera el plazo anterior a la reforma de 2015

Es oficial: el Gobierno da a las empresas tres días más para comunicar el cese de un empleado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Ceuta acelerará los expedientes para ejecutar los retornos de los migrantes “lo antes posible”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Ceuta acelerará los expedientes para ejecutar los retornos de los migrantes “lo antes posible”

Detenido en Gipuzkoa un joven de 17 años como referente en España de la red extremista 764: difundía amenazas de tiroteos y ataques armados para generar alarma social

La crisis de Ceuta, en cinco claves: de las falsas promesas de asilo a la avalancha de 60.000 personas y el papel de Marruecos

El nuevo reglamento europeo ante una crisis migratoria de “fuerza mayor” que podría debutar con Ceuta y cómo cambiaría la protección de su frontera

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | EEUU eleva a nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

ECONOMÍA

Es oficial: el Gobierno da a las empresas tres días más para comunicar el cese de un empleado

Es oficial: el Gobierno da a las empresas tres días más para comunicar el cese de un empleado

Hasta 600 euros por un día de playa en Italia, el país europeo donde el 43% de la arena es privada y bañarse en el mar es un negocio de millones de euros

Una casa a 1 euro para reformar o un piso de lujo en una gran capital: la mejor inversión inmobiliaria según un experto

La Ley de Propiedad Horizontal lo ratifica: el sencillo gesto en la comunidad que puede acarrear una multa 3.000 euros

El recorte de la rebaja fiscal al combustible añade más de seis céntimos por litro al precio de la gasolina y el diésel

DEPORTES

El gesto de Cucurella con un cartero de Horsham: el lateral le dejó coger su medalla de campeón del mundo

El gesto de Cucurella con un cartero de Horsham: el lateral le dejó coger su medalla de campeón del mundo

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez