Eslovenia supera a la anfitriona Italia y es campeón; España, sin bronce

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Redacción Deportes, 2 ago (EFE).- La selección eslovena sub-18 de baloncesto se proclamó este domingo campeona del Europeo de la categoría, disputado en Trento (Italia), tras vencer a la 'Azurra' en la gran final del torneo por 88-71; mientras que España cayó ante Francia en la lucha por el bronce.

Después de coronarse en el Europeo sub-20 celebrado en Lubiana, Eslovenia celebró otro nuevo título en su baloncesto base.

Los eslovenos pusieron pronto la directa y se marcharon a los vestuarios con una ventaja de 13 puntos. A partir de ahí, supieron administrar su renta ante una Italia que intentó, sin éxito, recortar las diferencias desde el triple 8/29 (27.59%).

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El italiano Papa Cheickh Niang, hermano de Saliou Niang, alero del Virtus Bolonia y cuyo futuro apunta jugar la liga universitaria estadounidense NCAA a partir de la próxima campaña, fue el más destacado de los anfitriones con 27 puntos y un 4/10 desde la línea de tres puntos.

Sin duda, el nombre propio del torneo ha sido el de Stefan Joksimovic, jugador más joven en debutar con el Baskonia en Copa del Rey, con 17 años y 96 días.

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El alero nacido en Belgrado demostró que tiene un futuro muy prometedor por delante. Además de ser el más joven en vestir la camiseta del club vitoriano en la Euroliga, hizo también su debut oficial con la selección absoluta de Eslovenia durante unas ventanas de clasificación al Mundial de Catar 2027.

Joksimovic, que fue el mejor de la final con 24 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y 23 de valoración, promedió 23 puntos de media por partido, la mejor del torneo, siendo el mejor jugador del mismo.

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Por ello, muchos sitúan al alero como la nueva cara del baloncesto esloveno, siendo un escudero para la gran estrella del país, el base Luka Doncic, de Los Angeles Lakers.

Por su parte, la selección española perdió ante la de Francia por 69-74 en la lucha por la medalla de bronce, en un duelo en el que tuvo que sobreponerse a un mal inicio y rozó otra remontada.

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El equipo de Víctor García perdió el sábado en su enfrentamiento de semifinales ante Eslovenia, pero protagonizó una de las grandes hazañas del torneo al remontar una diferencia de 29 puntos a Grecia en su encuentro de cuartos de final.

'La Familia' tuvo dificultades para controlar el juego ofensivo de los galos en el primer cuarto, que lo cerraron con 16-27 a su favor. Pese a ir a remolque prácticamente durante todo el partido, España llegó a empatar en el último cuarto, pero terminó cediendo en los minutos finales.

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Los mejores en el bando español fueron el base Hugo Alonso, 23 de valoración, el alero Diego Niebla y el pívot Chiek Diallo, con 17 y 10 puntos, respectivamente.

De esta forma, el periplo de España en este Europeo termina sin medalla, pero sí aseguró su presencia en el Mundial sub-19 del próximo verano.

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pml/jl