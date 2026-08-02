En España este año se han calcinado 186.544 hectáreas

Madrid, 2 ago (EFE).- En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 2 de agosto de este año, en España se han quemado 186.544 hectáreas forestales, frente a las 33.360 en el mismo periodo de 2025, según datos provisionales facilitados este domingo por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. .
En este año, según el Ministerio, se han registrado 38 grandes incendios forestales (GIF), frente a los 12 registrados en el mismo periodo del 2025.
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Hasta esta fecha el incendio de Burgohondo (Ávila), con 50.000 hectáreas quemadas, es el más grande registrado en España. EFE
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