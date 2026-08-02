El terremoto en Murcia no ha causado daños y se ha sentido también en Alicante y Albacete

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(Actualiza la NA7074 con la magnitud y el epicentro corregidos por el IGN y documentación)

Murcia, 2 ago (EFE).- Un terremoto de 4,1 grados en la escala de Richter a 5 kilómetros de profundidad con epicentro en la localidad murciana de Pliego se ha hecho sentir a mediodía de este domingo en toda esa región y en las provincias vecinas de Alicante y Albacete, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que ha corregido la magnitud y el epicentro, inicialmente 3,9 y Librilla, respectivamente.

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El seísmo se ha producido a las 11:59 horas y no ha causado daños, según el 112, que pasada una media hora había recibido unas 80 llamadas de puntos tan distantes como Bullas o Cartagena.

Ha durado algunos segundos y según el IGN, que establece una horquilla de intensidad de 1 a 10, se ha sentido con un nivel 4 en la pedanía murciana de Javalí Nuevo, Mula y su pedanía de La Puebla.

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Con grado entre 3 y 4 en Abanilla, Blanca, Ceutí, Molina de Segura, El Esparragal, Rincón de Seca, San Ginés, Sangonera la Seca y Abarán y con 3, en Archena, Murcia, Bullas, Totana, Librilla, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Ricote y Villanueva del Río Segura, todas poblaciones murcianas.

En las provincias de Albacete y Alicante, la intensidad ha sido de 2.

La Región de Murcia es una de las zonas de mayor actividad sísmica de España y ha vivido varios terremotos destructivos, el más destacado en Lorca el 11 de mayo de 2011, con una magnitud de 5,1, que causó 9 fallecidos, más de 300 heridos y enormes daños patrimoniales.

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Es el terremoto más trágico registrado en España en las últimas décadas y en la misma ciudad se había producido otro seísmo el 29 de enero de 2005 de una magnitud de 4,7 que no causó víctimas mortales.

El 2 de diciembre de 1999 se produjo también un terremoto en Mula de una magnitud de 4,8 que causó daños estructurales en cientos de viviendas, pero sin víctimas.

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Con anterioridad, el 23 de junio de 1948 tuvo lugar uno en Cehegín con una magnitud estimada inferior a 5 que solo dañó edificios e infraestructuras.

Asimismo, los terremotos registrados en Lorquí y Las Torres de Cotillas en abril de 1911 afectaron seriamente a cientos de viviendas en la vega media del Segura.

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Otro terremoto tuvo su epicentro en Torrevieja (Alicante) el 21 de marzo de 1829, pero afectó a la huerta murciana y el valle del Segura, donde provocó cientos de víctimas.

Además, en la región existen registros documentados de terremotos mucho más antiguos, como los de Lorca en 1577 o 1674. EFE

(foto)