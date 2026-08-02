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El terremoto en Murcia no ha causado daños y se ha sentido también en Alicante y Albacete

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(Actualiza la NA7074 con la magnitud y el epicentro corregidos por el IGN y documentación)

Murcia, 2 ago (EFE).- Un terremoto de 4,1 grados en la escala de Richter a 5 kilómetros de profundidad con epicentro en la localidad murciana de Pliego se ha hecho sentir a mediodía de este domingo en toda esa región y en las provincias vecinas de Alicante y Albacete, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), que ha corregido la magnitud y el epicentro, inicialmente 3,9 y Librilla, respectivamente.

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El seísmo se ha producido a las 11:59 horas y no ha causado daños, según el 112, que pasada una media hora había recibido unas 80 llamadas de puntos tan distantes como Bullas o Cartagena.

Ha durado algunos segundos y según el IGN, que establece una horquilla de intensidad de 1 a 10, se ha sentido con un nivel 4 en la pedanía murciana de Javalí Nuevo, Mula y su pedanía de La Puebla.

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Con grado entre 3 y 4 en Abanilla, Blanca, Ceutí, Molina de Segura, El Esparragal, Rincón de Seca, San Ginés, Sangonera la Seca y Abarán y con 3, en Archena, Murcia, Bullas, Totana, Librilla, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Ricote y Villanueva del Río Segura, todas poblaciones murcianas.

En las provincias de Albacete y Alicante, la intensidad ha sido de 2.

La Región de Murcia es una de las zonas de mayor actividad sísmica de España y ha vivido varios terremotos destructivos, el más destacado en Lorca el 11 de mayo de 2011, con una magnitud de 5,1, que causó 9 fallecidos, más de 300 heridos y enormes daños patrimoniales.

Es el terremoto más trágico registrado en España en las últimas décadas y en la misma ciudad se había producido otro seísmo el 29 de enero de 2005 de una magnitud de 4,7 que no causó víctimas mortales.

El 2 de diciembre de 1999 se produjo también un terremoto en Mula de una magnitud de 4,8 que causó daños estructurales en cientos de viviendas, pero sin víctimas.

Con anterioridad, el 23 de junio de 1948 tuvo lugar uno en Cehegín con una magnitud estimada inferior a 5 que solo dañó edificios e infraestructuras.

Asimismo, los terremotos registrados en Lorquí y Las Torres de Cotillas en abril de 1911 afectaron seriamente a cientos de viviendas en la vega media del Segura.

Otro terremoto tuvo su epicentro en Torrevieja (Alicante) el 21 de marzo de 1829, pero afectó a la huerta murciana y el valle del Segura, donde provocó cientos de víctimas.

Además, en la región existen registros documentados de terremotos mucho más antiguos, como los de Lorca en 1577 o 1674. EFE

(foto)

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