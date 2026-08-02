El Real Oviedo cerrará su pretemporada recibiendo al francés Le Havre

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Oviedo, 2 ago (EFE).- El Real Oviedo cerrará su pretemporada el próximo sábado recibiendo en el Carlos Tartiere (20.30 horas) al francés Le Havre, equipo que compite en la primera categoría del fútbol de ese país.

Los azules disfrutan este domingo de su día libre tras caer ayer sábado por 2-1 ante el Nuremberg, en un encuentro disputado en Alemania, aunque antes de este partido empataron frente al Al-Qadsiah saudí y al Deportivo de la Coruña y ganaron por 4-0 a la Ponferradina.

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El Real Oviedo, cuya plantilla está prácticamente formada, hará oficial en las próximas horas el fichaje del extremo Estanis Pedrola, que llegará tras pagar traspaso a la Sampdoria, y sigue centrado en la operación salida de jugadores, con Haissem Hassan y Luka Ilic como principales candidatos a abandonar el club.

El técnico Julián Calero, además, ya ha decidido que los canteranos Álex Cardero y Pablo Agudín no tienen sitio en la primera plantilla y deberán salir cedidos, mientras que los futbolistas formados en las categorías inferiores carbayonas que sí se quedarán son el central Marco Esteban y el mediapunta Dieguito Menéndez.

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El Real Oviedo arrancará la competición liguera de Segunda División con dos partidos consecutivos en el Carlos Tartiere: el sábado 15 recibirá al Granada (19.00 horas) y el sábado 22 al Leganés (17.00 horas). EFE

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