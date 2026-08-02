El PSOE-A defiende mantener la protección a las mujeres víctimas de violencia machista cuando retiran denuncia

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La secretaria de Igualdad del PSOE de Andalucía, Olga Manzano, ha respaldado este domingo el criterio del comité de crisis del Ministerio de Igualdad de no rebajar la tutela a las víctimas aunque retiren la denuncia. "Cada asesinato machista nos recuerda una realidad, y es que siempre hay algo más que podamos hacer para mejorar la protección de la vida de las mujeres. La diferencia está entre actuar o quedarnos cruzados de brazos", ha advertido la dirigente socialista.

Según ha recogido la formació política en una nota, Manzano ha valorado el trabajo del Ministerio de Igualdad tras convocar a su comité de crisis para reforzar la protección de las víctimas. Entre las conclusiones, ha destacado la recomendación a la justicia de mantener la protección de las víctimas con independencia de que las mujeres retiren su denuncia.

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"Detrás de estas decisiones siempre hay miedo, hay amenazas, hay dependencia económica o emocional, o hay presión por parte de los propios maltratadores. Eso es gobernar: tomar decisiones que salven vidas", ha remarcado.

En este sentido, la responsable de Igualdad ha señalado que dicho órgano ha instado a la Junta a estudiar de forma bilateral con el Gobierno central los últimos crímenes registrados en Málaga. Ante esto, ha criticado la "pasividad del Ejecutivo autonómico": "Lo que no podemos entender es el silencio de Moreno. Mientras el Gobierno de España impulsa medidas, en Andalucía ni hay iniciativa ni hay liderazgo", ha sentenciado.

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Además, Manzano ha vinculado esta "inacción" al acuerdo del Partido Popular con la "extrema derecha". "Algo tendrá que ver el pacto que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha firmado con Vox, un pacto que pone alfombra roja al negacionismo de la violencia machista y pone en riesgo las medidas para poder combatirla", ha recriminado.

"Frente a la violencia machista solamente hay un camino: más protección, más compromiso y más presupuesto, y también tolerancia cero", ha sentenciado la secretaria de Igualdad , concluyendo que este es el rumbo claro del Gobierno de España "a diferencia de lo que está haciendo el Gobierno de Moreno".

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