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El PSC reivindica la "estabilidad" del Govern al coincidir en el 84% de iniciativas con ERC y Comuns

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El PSC reivindica la "estabilidad" de la que goza el Govern con respecto a la alianza con ERC y los Comuns, los partidos que apoyaron la investidura como presidente de Salvador Illa, al coincidir en el sentido de voto en el 84,3% de las iniciativas que han presentado en solitario el Ejecutivo o el grupo de PSC-Units en el Parlament.

Según datos de los propios socialistas, en las 127 votaciones de decretos leyes, proyectos de ley y proposiciones de ley, han votado en el mismo sentido en 107 ocasiones: "Cuando se habla de cultura del pacto, la ponemos en práctica", explican fuentes socialistas.

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Además, destacan que cuando la propuesta la firman el PSC junto a otros grupos de la Cámara, el grado de coincidencia con los socios de investidura se sitúa en el 87,2%, y que en las ocasiones en que no han contado con el apoyo de las dos formaciones, han conseguido sacar las iniciativas apoyándose en otros grupos de la Cámara.

Y subrayan que de las 22 proposiciones de ley que se han presentado en el Parlament, en 19 participan los socialistas.

98% DE INICIATIVAS

Esta "estabilidad" se refleja también en la capacidad del Govern de aprobar casi todas sus iniciativas en el Parlament: ha presentado 68 decretos leyes o proposiciones de ley; 47 se han votado (otros están en tramitación), y 46 se han aprobado.

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El que no se aprobó fue el decreto para posponer la entrada en vigor del aumento de la tasa turística, después de que Junts diera su apoyo al incremento que el Govern había pactado con los Comuns, pero no con ERC, y que el Ejecutivo buscó enmendar con un retraso en su entrada en vigor que, en un primer decreto decayó, y posteriormente se aprobó.

Ha sido la única derrota parlamentaria del Govern, aunque el Ejecutivo tuvo que retirar, sin ir más lejos, "la ley más importante de la legislatura", en palabras de la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero: la ley de Presupuestos que aprobó en febrero en el Consell Executiu, y retiró en marzo antes de que se votara, para aprobarla definitivamente en julio.

Pasó algo parecido con el decreto para revisar los campings en zonas inundables, que ante los recelos de ERC y del sector, se evitó su votación y se retiró para negociar un nuevo texto.

MOCIONES

Otra forma de analizar la salud de la alianza con los socios de investidura es según el nivel de coincidencia en las votaciones de las mociones en el Parlament: según datos del PSC, en las 4.443 votaciones de mociones que se han realizado en esta legislatura, han coincidido en el 'sí', el 'no' o la 'abstención' en 3.064 (el 69%).

De hecho, con ERC es con quien más han coincidido en el sentido del voto (73,8%); después con los Comuns (71,3%); la CUP (68,9%); Junts (68,3%); Aliança Catalana (45,6%); el PP (39,6%), y Vox (29,8%).

Con Aliança Catalana, reivindican estas mismas fuentes, son el grupo que menos coincide: Junts lo hace en el 61,5% de las votaciones de mociones; el PP en el 55,2%; ERC en el 52%; Vox en el 48,4%; los Comuns en el 48%; la CUP en el 46,2%, y PSC-Units en el 45,6%.

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EuropaPress

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