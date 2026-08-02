El nuevo puente del Caminito del Rey permite recorrerlo con 11 grados menos de temperatura

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Málaga, 2 ago (EFE).- El nuevo puente colgante del Caminito del Rey, el más largo de España de estas características, permite atravesar el último tramo del recorrido construido en las paredes del Desfiladero de los Gaitanes de la provincia de Málaga con hasta 11,4 grados menos de temperatura respecto al trazado anterior.

Un estudio realizado por Sando, la empresa constructora del Caminito del Rey, señala que gracias a la instalación de la pasarela -la nueva salida sur- se mejoran significativamente las condiciones térmicas del último tramo del recorrido, se exige menos esfuerzo, se optimizan las posibles evacuaciones y se mejora la capacidad de respuesta en caso de emergencias.

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Las primeras mediciones comparativas, realizadas durante dos jornadas, muestran que el nuevo puente registró temperaturas hasta 11,4 grados inferiores a las del trazado anterior y una diferencia media de 5,8 grados durante las horas de mayor calor, ha informado este domingo la Diputación de Málaga en un comunicado.

Esta diferencia se produce precisamente en los momentos de mayor exigencia para los visitantes, cuando la combinación de calor y esfuerzo acumulado incrementa el riesgo de agotamiento, deshidratación, síncopes u otros incidentes relacionados con las altas temperaturas.

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Los datos, aunque preliminares, muestran "una tendencia consistente que refuerza el papel del nuevo trazado como mejora directa en la seguridad y el confort", ha indicado.

El rediseño del tramo final elimina una de las partes más exigentes del recorrido: la antigua salida obligaba a superar una sucesión de escaleras y una subida final en un momento de elevada fatiga.

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El nuevo trazado suprime nueve tramos de escaleras y unos 30 metros de desnivel, mantiene un perfil descendente y reduce el itinerario de salida.

Estas mejoras benefician especialmente a perfiles más vulnerables, como personas mayores, menores, usuarios con movilidad reducida o con menor condición física, ha apuntado.

En cuanto a la capacidad de respuesta ante emergencias, el recorrido facilita el acceso directo a la zona donde pueden intervenir los vehículos de asistencia y elimina obstáculos que dificultaban la evacuación, como los tramos ascendentes y las escaleras finales, con lo que simplifica el traslado de personas con lesiones o limitaciones físicas y mejora la operatividad de los equipos de intervención.

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El Caminito del Rey se encuentra a menos de 60 kilómetros de la ciudad de Málaga, entre los municipios de Ardales, Antequera y Álora, y llegó a ser considerado como uno de los más peligrosos del mundo antes de su rehabilitación en 2015. EFE