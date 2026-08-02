El Lyon ficha al defensa austriaco Felix Bacher, procedente del Estoril portugués

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París, 2 ago (EFE).- El Olympique de Lyon (OL) anunció este domingo del fichaje del defensa austríaco Felix Bacher, procedente del Estoril Praia portugués para las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2031.

El OL indicó en un comunicado que el precio fijado por el traspaso de este jugador de 25 años y 1,90 metros de altura es de 4,3 millones de euros, a los que se podrá añadir una prima máxima de 0,8 millones y un 12,5 % de una eventual plusvalía futura que se pudiera realizar por su venta.

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Bacher, que se formó en su país, y en particular en el FC Wacker Innsbrudk, vistió la camiseta del Friburgo, en Alemania, antes de volver a Austria con el WSG Tirol, con el que jugó tres temporadas antes de irse en el verano de 2024 a Portugal con el GD Estoril Praia con el que ha disputado 58 partidos en las dos últimas temporadas en las que marcó cuatro goles.

Par el Lyon, es el sexto fichaje este verano y marca "su voluntad de apostar por jugadores prometedores salidos en particular del campeonato portugués" como ya lo hizo el pasado año con Afonso Moreira y Ruben Kluivert. EFE

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