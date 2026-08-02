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El juicio de 'Kitchen': cuatro meses, cien testigos y la duda de si fue un "espionaje" o una operación policial "legal"

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MADRID 2 (EUROPA PRESS)

El juicio de la 'Operación Kitchen' ha quedado esta semana visto para sentencia tras cuatro meses de vista oral en los que el tribunal de la Audiencia Nacional (AN), presidido por la magistrada Teresa Palacios, ha escuchado a más de un centenar de testigos entre policías, investigadores y políticos.

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Una vista que ha contado con los testimonios destacados de quienes, con permiso de los acusados, han sido las estrellas del juicio: el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, testigo, y el extesorero del PP Luis Bárcenas, perjudicado en la causa.

El proceso, iniciado a principios de abril, ha concluido esta semana con los informes finales de las defensas de los acusados, que han negado la existencia del presunto espionaje orquestado por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas sobre dirigentes del partido y obstaculizar, supuestamente de ese modo, la investigación la existencia de una contabilidad opaca en el seno de partido.

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En su lugar, los abogados de los acusados han sostenido la tesis colectiva de que no existió tal operativo parapolicial "criminal". En su lugar, casi todos han descrito una operación policial "legal" que buscaba dinero que el extesorero del PP, investigado por la justicia en aquel momento, pudiera esconder en el extranjero, así como a sus posibles testaferros.

Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ex 'número dos', Francisco Martínez, así como para el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo.

Anticorrupción ha solicitado 19 años, la pena más alta, para el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Para Sergio Ríos, quien fuera chófer del extesorero, ha reclamado 12 años y medio, mientras que para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) Marcelino Martín Blas ha interesado dos años y medio.

La Fiscalía ha reclamado la absolución del inspector José Luis Olivera, como también para los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano. Estos dos últimos quedaron fuera del juicio después de que la acusación particular, ejercida por la familia Bárcenas, y popular, llevada por el PSOE y Más Madrid, decidieran retirar sus acusaciones.

Mientras que los acusados han defendido la legalidad de sus actuaciones --afirmando que lo que hubiera sido delictivo hubiera sido no investigar a Bárcenas, como dijo el abogado de Francisco Martínez--, el fiscal César de Rivas adujo que en el juicio ha quedado probado la existencia de "un operativo parapolicial criminal" que tenía como objetivo "recabar" información "comprometedora" y "grabaciones" sobre dirigentes del PP que pudiera atesorar Bárcenas.

La abogada de la familia Bárcenas, por su parte, afirmó que el Ministerio del Interior impulsó 'Kitchen' porque la información que tenía el extesorero "podía hacer caer al Gobierno" de Rajoy, mientras que el PSOE y Podemos situaron a Fernández Díaz en la "cúspide" de lo que calificaron como una "organización criminal".

RAJOY Y BÁRCENAS, VERSIONES ENFRENTADAS

Dos jornadas acapararon los focos de entre las más de cuarenta sesiones del juicio: las declaraciones de Rajoy y Bárcenas.

Un año y cuatro meses después de salir de prisión tras ser condenado por el 'caso Gürtel', el extesorero compareció en la sala de vistas de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid).

En un interrogatorio que se extendió durante casi siete horas, Bárcenas confirmó que pidió a uno de sus compañeros de prisión que destruyera unos audios relacionados "con MR, que era Mariano Rajoy". En ese audio se habría escuchado cómo el expresidente 'popular' habría destruido un sobre que contendría información sobre la "contabilidad extracontable" del partido, según su versión.

El extesorero también relató que la 'Operación Kitchen' se inició "en la sede del PP con el borrado de los discos duros de los ordenadores" que tenía en su despacho, una acción que habría sido llevada a cabo por "los responsables de partido en esos momentos", según dijo.

Rajoy, por su parte, negó que hubiera destruido el mencionado sobre con la documentación sobre la contabilidad B del partido en presencia de Bárcenas. "Eso es absolutamente falso", afirmó.

Además, el expresidente se alineó con la tesis de las defensas de los acusados de 'Kitchen' al asegurar que lo que hubo fue "una operación policial" que "se adecuó totalmente a la legalidad" y que buscaba "coger el dinero" de Bárcenas y "averiguar sus testaferros".

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EuropaPress

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