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El incendio forestal de Cáceres, en vías de estabilización y con el 70 % perimetrado

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Mérida, 2 ago (EFE).- El incendio forestal de Casas de Millán (Cáceres) está en vías de estabilización y con el 70 % perimetrado, por lo que las 800 personas evacuadas pueden ya volver a sus casas, aunque deberán quedar confinadas.

Así lo ha anunciado este domingo el vicepresidente y consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, tras la reunión del Centro de Control Operativo (CECOP), que ha cuantificado inicialmente en 1.500 hectáreas y 20 kilómetros de perímetro la superficie afectada.

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Bautista ha explicado que el terreno sin perimetrar corresponde a una zona pedregosa difícil para la actuación de la maquinaria pesada.

Ha asegurado que "la noche ha sido muy dura" para los servicios de extinción porque hasta las 3:30 horas aproximadamente hubo mucho viento.

Una vez que calmó, pudieron cortar la cabeza, que se dirigía rápidamente hacia Serradilla y el Parque Nacional de Monfragüe, lo que les preocupaba especialmente.

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El vicepresidente ha informado de que desde primera hora están trabajando en la extinción del fuego cuatro medios aéreos y que se irán incorporando más hasta un total de doce, con un total de 81 efectivos.

Uno de los medios aéreos está dedicado exclusivamente a una reactivación en el término municipal de Grimaldo, pedanía de Cañaveral.

Los 800 vecinos evacuados podrán volver a Grimaldo y Casas de Millán, pero deberán estar confinados para evitar idas y venidas de vehículos y la curiosidad de las personas por querer ver cómo está su huerto o su olivar, por su seguridad y para que puedan trabajar mejor los servicios de extinción.

El suministro eléctrico ya se ha restablecido en las dos localidades, pero no así el agua, por lo que los vecinos si podrán salir momentáneamente de sus casas para el suministro que ofrecerá la Diputación de Cáceres, ha señalado.

Por otro lado, Bautista ha denunciado el incendio intencionado que se ha producido en Casas de Millán sobre las cinco de la mañana en tres puntos para proteger algún olivar o por otras cuestiones desconocidas.

Además, ha comentado el trabajo de los psicólogos para convencer ayer a la gente que no quería abandonas sus casas.

La situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex) se mantiene. EFE

epd/cgr/msp

(foto) (vídeo)

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