El incendio de Fermoselle (Zamora) es ya el quinto mayor del verano con 11.134 hectáreas

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Zamora, 2 ago (EFE).- El incendio forestal de Fermoselle (Zamora), que sigue activo y estabilizado, aunque ayer por la tarde sufrió una reactivación en uno de los flancos de los Arribes del Duero a la altura de la localidad de Mámoles, es ya el quinto mayor del verano en España en superficie afectada, con unas 11.134 hectáreas.

La superficie quemada en este incendio hasta la jornada de este sábado ha sido medida a través de la red de satélites Copernicus por el ingeniero forestal, experto en análisis de incendios y divulgador Celso Coco, que elabora un registro de los grandes incendios forestales de la Península Ibérica y Canarias.

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El mapa del sistema satelital Copérnicus permite apreciar cómo el fuego de Fermoselle se extiende por una superficie que llega por el sur hasta el cañón del río Tormes aguas abajo del embalse de Almendra, se extiende por el oeste hasta los Arribes del Duero, en el tramo fronterizo con Portugal entre Pinilla de Fermoselle y Mámoles; llega por el norte a la carretera que comunica Fariza y Muga de Sayago; y se extiende por el este hasta Muga de Sayago y Villar del Buey.

En total, el cálculo realizado este sábado arroja una superficie del incendio de Fermoselle de 11.134 hectáreas, solo superado por los de Burgohondo (Ávila), con 44.447 hectáreas; La Mierla (Guadalajara), con 32.100 hectáreas; Orés (Zaragoza), con 14.923 hectáreas; y San Martín deValdeiglesias (Madrid), con 14.795 hectáreas, según los cálculos de Celso Coco, con arreglo a las mediciones de los incendios a partir de las imágenes de Copernicus.

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Tras el incendio de Fermoselle (Zamora), el sexto mayor del verano es el de La Vall D Uixó (Castellón), con 9.214 hectáreas; seguido del de Los Gallardos (Almería), con 5.331 hectáreas.

En lo que va de año se han producido 38 grandes incendios forestales en España, denominación que reciben los que calcinan más de 500 hectáreas, que conjuntamente han quemado unas 137.000 hectáreas.

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En 2025, el peor año de la última década en cuanto a grandes incendios, se contabilizaron 65 en todo el año, con una superficie conjunta que sumó 360.000 hectáreas, mientras que el segundo año con más extensión quemada en los grandes incendios forestales fue el de 2022, cuando hubo 60 y unas 268.000 hectáreas calcinadas; y 2026 se ha convertido ya en el tercer año con mayor superficie quemada en grandes incendios forestales. EFE

aff/rjh/msp