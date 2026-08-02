Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Festival Internacional de Santander vuelve a su plaza emblemática al cumplir 75 años

Guardar

Pilar Palazuelos

Santander, 2 ago (EFE).- El Festival Internacional de Santander (FIS) ha regresado a su plaza más emblemática, a la Porticada, para celebrar por todo lo alto, con música y un documental, sus 75 años en la antesala de una nueva edición.

PUBLICIDAD

Ha sido este domingo, en este espacio que durante años fue el escenario de conciertos y actuaciones punteras del Festival, y que en esta ocasión ha acogido el estreno del documental '75 agostos', que recorre la historia y los grandes hitos de este evento con gran solera en Cantabria y fuera de esta tierra.

El Festival Internacional de Santander ha optado para celebrar sus bodas de brillante por la Porticada y no se trata de una elección casual, porque esta plaza fue su hogar durante cuatro décadas hasta que se trasladó al Palacio de Festivales, una vez que se inauguró esta infraestructura de referencia en Cantabria que mira a la bahía, hace 35 años.

PUBLICIDAD

Pero antes por la Porticada pasaron de la mano del Festival los mejores: el pianista Arthur Rubinstein, el bailarín Rudolph Nureyev, directores de orquesta como Leonard Bernstein, Rostopovich o un joven Daniel Barenboim, grandes voces patrias como Carreras o la Caballé, y mitos de las tablas como José María Rodero, o de la guitarra española como Paco de Lucía.

'75 agostos'

Gran parte de la historia de esa Porticada del Festival Internacional de Santander se ha reflejado en el documental '75 agostos', una mirada al pasado que no ha buscado ser nostálgica, sino la reafirmación del Festival y una palanca al futuro, ha dicho a EFE el director del FIS, Cosme Marina.

Con guion y dirección de Marta Solano, la película se ha proyectado en una gran pantalla en la plaza.

El público, congregado desde más de una hora antes de que empezara este cumpleaños, ha podido conocer cómo nació el Festival de la mano del entonces delegado de Turismo, José Luis Riancho, y de un Ataúlfo Argenta cuyos contactos fueron la base y la razón que trajeron a Santander a primeras figuras internacionales en los oscuros años del franquismo.

Argenta aprovechaba sus tournées internacionales para hacer patria y atraer grandes músicos a la ciudad. Ni el suizo Ernest Ansermet se le resistió, aunque era reacio a acudir a España mientras estuviera Franco.

El Festival ha sido una de las grandes señas de identidad del verano en Santander, con el trajín del montaje de los andamios para poner las gradas en la plaza, las grandes colas en las taquillas de los Jardines de Pereda y los aficionados, algunos de los cuales reservaban la paga extraordinaria de verano "para el FIS y las vacaciones", según ha contado una que ha participado en el documental.

Resistió la plaza hasta un amago de trasladar el Festival al teatro Pereda, pero fue un fracaso porque el público lo tomó como si este evento se estuviera "elitizando".

No obstante, décadas después llegó el desembarco en el Palacio de Festivales y, aunque costó dejar atrás la Porticada se ganó por otro lado, abriendo la puerta a grandes óperas.

Este 75 cumpleaños ha comenzado en las calles de Santander, con la participación de los Conservatorios Jesús de Monasterio y Ataúlfo Argenta de Santander y del deTorrelavega.

Desde las 19.30 horas, los músicos han tocado en el piso superior de tres autobuses turísticos, siguiendo su recorrido habitual por la ciudad.

También ha habido un pasacalles desde diferentes puntos del centro urbano hasta confluir en la Porticada, para interpretar allí juntos, y dirigidos por Emilio Otero, el 'Himno a la alegría' de la Novena sinfonía de Ludwig van Beethoven.

Con la participación del alumnado de los conservatorios de Cantabria en esta celebración, el Festival ha querido destacar el talento de los músicos formados en la región como auténtica cantera de artistas, y también intensificar la implicación con la formación y el desarrollo de oportunidades para los jóvenes intérpretes.

"Estos chavales son también el futuro del Festival", ha subrayado Marina.

EFE

ppc/fp

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 2 de agosto

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Quíntuple Plus: resultados ganadores del 2 de agosto

Comprueba los resultados del Quinigol del 2 de agosto

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 155 mil euros

Comprueba los resultados del Quinigol del 2 de agosto

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha insistido en que España cuenta con el respaldo de la Unión Europea a la hora de lidiar con la reciente crisis migratoria desatada en Ceuta y sus consecuencias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del domingo 2 de agosto de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del domingo 2 de agosto de 2026

Lototurf: comprueba los números ganadores del 2 de agosto

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Lototurf: comprueba los números ganadores del 2 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: Rabat achaca la crisis de Ceuta a mafias, desinformación y malentendidos sobre la sentencia del Supremo

La migración irregular en Europa, con datos de Frontex y del Ministerio del Interior de España: la entrada de personas de fuera de la UE ha caído un 37% en 2026

Las únicas explicaciones de Ayuso sobre el ático de Chamberí: desde el “no es para mí” a defender su venta para “reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste” tras los incendios

Silencio institucional, mafias y cooperación con España: así ha construido Marruecos el relato de la crisis migratoria de Ceuta

El modelo turco que marcó la estrategia migratoria de la Unión Europea y las lecciones que deja para la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos

ECONOMÍA

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Cuándo se cobra el paro en agosto de 2026: día que paga CaixaBank, ING, BBVA...

Marruecos tiene salario mínimo y vacaciones pagadas, pero muchos trabajadores ni cotizan ni tienen contrato

Es oficial: el Gobierno da a las empresas tres días más para comunicar el cese de un empleado

Hasta 600 euros por un día de playa en Italia, el país europeo donde el 43% de la arena es privada y bañarse en el mar es un negocio de millones de euros

Una casa a 1 euro para reformar o un piso de lujo en una gran capital: la mejor inversión inmobiliaria según un experto

DEPORTES

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

250 km para ver a tu equipo: la encrucijada en la que se encuentra el Rayo debido a los problemas con su estadio

Honda mima a Fernando Alonso: “Queremos darle lo que él quiere”

Iris Tió y las dos platas para España en el Europeo de natación artística: al ritmo de Led Zeppelin en el mixto y de TsarB en el dúo libre femenino

Jódar aterriza en el top 20 del ranking ATP: es el único tenista en conseguirlo durante su primera temporada como profesional

El gesto de Cucurella con un cartero de Horsham: el lateral le dejó coger su medalla de campeón del mundo