El Espanyol cierra la gira inglesa invicto y esperando fichajes

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Barcelona, 2 ago (EFE).- El Espanyol ha cerrado la gira inglesa invicto al empatar contra el Burnley (2-2) y el Middlesbrough (3-3), partidos en los ha dado la cara ante rivales de Championship, segunda división, más físicos y exigentes que los del primer tramo de la pretemporada, en el que han llegado tres fichajes.

La gira inglesa -aunque volverán al país, ya que el día 8 de agosto se miden al Coventry, recién ascendido a la Premier League- ha supuesto un salto de nivel respecto a los amistosos iniciales del verano: victorias contra el Olot (0-3) y el Pau francés (4-0) y empate frente al Sabadell (1-1).

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El Espanyol ha crecido en pretemporada, puliendo automatismos, repartiendo minutos y cargando las pilas. Los ensayos contra el Burnley y el Middlesbrough han presentado un bloque catalán en crecimiento, sufriendo en tareas de contención, pero siempre con réplica en ataque.

En cuanto a nombres propios, han destacado la solidez del ariete Kike García, una baza segura arriba, y el desparpajo del canterano Marcos Fernández, también delantero. El catalán, de 23 años, ha vuelto al primer equipo tras jugar cedido en el Ceuta, dispuesto a hacerse un hueco en la plantilla del entrenador Manolo González.

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Los fichajes también son noticia en pretemporada. Hasta ahora, el club, con Ramón Rodríguez 'Monchi' como nuevo director general deportivo, ha incorporado a tres futbolistas: el medio Àlex Calatrava, el centrocampista brasileño Gabriel Moscardo y el lateral izquierdo neerlandés Quilindschy Hartman.

La intención de Monchi era tener la plantilla de la campaña 2026-27 muy perfilada a estas alturas de la pretemporada, pero los tiempos del mercado han sido otros. La intención inicial era que llegaran alrededor de ocho fichajes. Una de las prioridades del club es atar a un central.

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El Espanyol arranca, tras esta gira inglesa, la etapa decisiva de la pretemporada tanto en el verde como en los despachos. El día 8 de agosto, los de Manolo González disputarán su último ensayo frente al Coventry antes de estrenarse en LaLiga contra el Levante, el domingo 16 en el RCDE Stadium.

Monchi, por su parte, intentará apuntalar los cimientos del bloque. El mercado se cierra oficialmente el 1 de septiembre, pero la intención de la dirección general deportiva es, con criterio, sin prisa, pero sin pausa, proporcionar al técnico todas las herramientas cuanto antes. EFE

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