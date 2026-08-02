El español Jon del Valle gana su quinto mundial consecutivo

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Madrid, 2 ago (EFE).- El piloto español Jon del Valle consiguió su quinto título consecutivo en el Campeonato Mundial de Karting (KWC), logro que nadie había conseguido en los 21 años de historia de la competición, tras imponerse en la cita disputada en el circuito de Vandel, en Dinamarca.

A su victoria en el trazado danés, Del Valle suma las conseguidas en Portugal en 2022, Bélgica en 2023, Brasil en 2024 y Alemania en 2025 después de marcar el ritmo desde las primeras clasificatorias y mantenerlo durante toda la semana para llegar con claro dominio a las rondas finales.

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"Ganar cinco Mundiales seguidos no es cuestión de suerte, es un método. Llegas cada año a un país nuevo, con un kart que no has tocado en tu vida, y tienes unas pocas vueltas para entenderlo mejor que el resto. Ese trabajo es el que decide el campeonato, mucho antes de la final. Este año el nivel era altísimo, con pilotos de todo el mundo apretando en cada manga, y eso le da todavía más valor al título", destacó del Valle tras su nuevo título.

El español, que impulsa su deporte con la creación de una serie de torneos que culminarán el 14 y 15 de noviembre con una cita internacional, agradeció el apoyo de los españoles que le han animado en Vandel, donde hubo más buenos resultados para España.

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El Neo Levelap terminó tercero en la clasificación por equipos, José Burillo firmó el tercer puesto del campeonato en la categoría Master y Sandra Gómez fue cuarta en la categoría femenina.

A ellos se sumaron Diego Pérez Lara, clasificado para la gran final, Francisco Ramírez, Alejandro Florido, Rubén Ortega, Markos S. Del Valle, Carlos Salvat, Miguel Cuenca y Borja Martínez, en una de las representaciones nacionales más numerosas del campeonato. EFE

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