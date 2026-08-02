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El ecuatoriano Jhojan Julio le da triunfo al Atlante sobre el campeón Cruz Azul

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México, 1 ago (EFE).- El ecuatoriano Jhojan Julio convirtió un penalti este sábado para darle a los Potros de Hierro del Atlante, una victoria por 2-3 sobre el campeón Cruz Azul, en la tercera jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

Luis Puente, Luis Calzadilla y Jhojan Julio convirtieron por los Potros de Hierro, en tanto los argentinos Nicolás Ibáñez y Agustín Palavenico descontaron por los Azules, que dejaron ir la posibilidad de saltar al primer lugar.

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Ibáñez falló en el área en el minuto 31, después de lo cual el Atlante se adueñó del encuentro y lo reflejó en el marcador con un gol de cabeza de Puente en el minuto 44, a pase del estadounidense Walter Portales; y un remate de derecha en el 47, con asistencia de Julio.

Cruz Azul reaccionó, pero dejó ir oportunidades hasta que Ibáñez descontó con un golpe de zurda, a pase de Carlos Rodríguez, el 1-2.

Cuando más presionaba el cuadro celeste, el mundialista colombiano Willer Ditta cometió una falta ingenua en el área y provocó el penalti que le dio el triunfo al aguerrido Atlante con el gol de Julio.

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La pésima noche del monarca de liga la confirmó el uruguayo Gabriel Fernández, al fallar un penalti en el minuto 93. Siete minutos más tarde, Palavecino convirtió con un remate de derecha, pero quedaban segundos en el reloj, y Atlante firmó su primera victoria en Primera división desde marzo de 2014, cuando descendió.

Cruz Azul bajó al quinto escaño con dos victorias, un revés y seis puntos, uno menos que el líder Tijuana. Atlante subió al noveno lugar con un triunfo, un empate, un revés y cuatro unidades.

Dos horas antes, los Rayados de Monterrey del entrenador argentino Matías Almeyda derrotaron por 0-2 al Atlas, con goles del uruguayo Diego Rossi y el argentino Lucas Ocampos, quien quedó solo como líder de los anotadores con cuatro tantos.

Monterrey subió al tercer peldaño, detrás de Tijuana y Pumas UNAM, situados en los puestos primero y segundo.

Anoche, Tijuana empató sin goles en el estadio del San Luis, en tanto los Pumas golearon por 1-5 al Juárez FC, con tres anotaciones del brasileño Juninho, una del paraguayo Robert Morales y la otra de Guillermo Martínez.

En otros resultados, hoy el León derrotó al Pachuca por 1-0 con gol del colombiano Daniel Árcila, y Querétaro le ganó 3-2 al Tigres UANL, con goles de Alí Ávila, del argentino Mateo Coronel y del uruguayo Santiago Homechenco.

Ayer, Guadalajara empató 1-1 en el estadio del Puebla.

Mañana cerrará la segunda jornada. América enfrentará al Santos Laguna y Toluca al Necaxa.EFE

(fotos)

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