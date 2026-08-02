El eclipse, una experiencia para descubrir el cielo más allá de la mirada

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Casilda Zuloaga

Pamplona, 02 ago (EFE).- El eclipse solar del próximo 12 de agosto está llamado a ser un espectáculo para los ojos, pero en Aspace Navarra será también un fenómeno para escuchar, tocar y sentir. Doscientas personas vivirán en el centro de Cizur Menor el paso de la Luna frente al Sol a través de sonidos, materiales adaptados y explicaciones pensadas para que la astronomía llegue más allá de la mirada.

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Pamplona será uno de los mejores puntos de España para seguir el fenómeno. La Luna llegará a cubrir el 98,9 % del disco solar, una ocultación casi total que oscurecerá durante unos minutos la luz del día. Pero en el centro de Aspace Navarra el reto será otro: convertir un acontecimiento que parece reservado a la vista en una experiencia inclusiva.

La iniciativa ha sido impulsada por el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra, Fundación Ideas, Aspace Navarra y Grupo Social ONCE, entidades que llevan meses trabajando para preparar una jornada accesible para personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva y de movilidad.

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"Desde el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra llevamos muchos meses trabajando y preparando el día del eclipse y desde hace meses comenzamos a hablar con Fundación Ideas y surgió esta iniciativa de centrarnos en esa fecha en un eclipse inclusivo", explica a EFE el director del Museo de Ciencias, Nacho López Goñi.

Uno de los elementos centrales será el dispositivo 'LightSound', una herramienta que transforma la intensidad de la luz en sonido. De esta forma, a medida que la Luna vaya avanzando sobre el Sol, los participantes podrán percibir el eclipse mediante una secuencia de sonidos que irá cambiando y volviéndose más grave conforme disminuya la luz.

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"Es una manera de traducir un fenómeno visual a otro lenguaje, de conseguir que personas que no pueden verlo puedan acercarse a lo que está ocurriendo en el cielo", explica la responsable de exposiciones y actividades del museo, Marta Revuelta.

La experiencia se completará con una maqueta que permitirá recorrer con las manos la posición del Sol, la Tierra y la Luna durante el eclipse.

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También habrá materiales para comprender las dimensiones de los astros mediante objetos de diferentes tamaños, mapas adaptados del recorrido del eclipse por la península ibérica, textos en lectura fácil, pictogramas, interpretación en lengua de signos y gafas homologadas para quienes puedan observarlo directamente.

Para Luis Casado, miembro de Fundación Ideas e invidente, la iniciativa supone romper con la idea de que determinados acontecimientos pertenecen únicamente a quienes pueden verlos.

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"Desde Fundación Ideas acogimos la idea de hacer este eclipse inclusivo con mucha ilusión, porque todo lo que ocurre debería ser disfrutable por todas las personas", afirma Casado.

Casado reconoce que al principio pensó que un eclipse era uno de esos fenómenos difíciles de experimentar sin visión. Sin embargo, el trabajo conjunto con especialistas le permitió descubrir otras formas de acercarse al cielo.

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"No lo vamos a ver, pero lo vamos a tocar y oír con la sonificación y con las explicaciones que tendremos de Nacho López Goñi. Será muy entretenido y enriquecedor", relata Casado.

En Aspace Navarra la preparación ya forma parte de la propia experiencia. Los usuarios elaboran un mural colectivo sobre lo que representa este acontecimiento y participan en talleres para comprender qué sucederá cuando la Luna se coloque entre la Tierra y el Sol.

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"Estamos viviendo este evento con mucha ilusión y no todos los días podemos vivir un eclipse solar. Para Aspace es muy importante ser parte de este evento, lo vamos a poder disfrutar en nuestra casa y abrimos las puertas para aquellos que quieran participar", señala la directora del centro de día, Mónica Blanco Duzdevic.

La responsable destaca además el trabajo realizado para garantizar que todos puedan comprender y participar en la actividad. "La accesibilidad cognitiva pasa por la lectura fácil y los pictogramas para que todos puedan entender y disfrutar lo que vamos a estar viviendo", explica Blanco. EFE

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(foto) (vídeo)