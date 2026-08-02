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El Básquet Coruña ficha al escolta lituano Tomas Dimsa

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A Coruña, 2 ago (EFE).- El Leyma Básquet Coruña ha fichado al escolta internacional lituano Tomas Dimsa, quien llega al equipo naranja procedente del PAOK griego y firma un contrato por una temporada, según anunció este domingo el club gallego.

“Tomas es un escolta con mucha calidad, que destaca especialmente por su tiro de tres puntos, pero que también cuenta con un gran número de recursos a nivel ofensivo: uno por uno, tiro estático, tiro tras bote, tras bloqueo directo e indirecto y un gran finalizador con capacidad de pase, todo lo que le hace ser una gran amenaza para sus rivales”, destaca el club gallego en su comunicado.

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Formado en las categorías inferiores del Zalgiris Kaunas, el nuevo jugador del Básquet Coruña vivió su primera experiencia fuera de su país en la temporada 2015-2016 con el Fraport Skyliners de Frankfurt.

Tras una campaña en la Bundesliga, regresó a su país para enrolarse en el Vytautas Prienu. Después defendió las camisetas de Juventus-LKSK Utenos, Panevezys Lietkabelis y Zalgiris, de donde dio el salto al baloncesto español con su fichaje por el Gran Canaria.

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Con el equipo insular, disputó 34 partidos y promedió 7 puntos, 1,5 asistencias y 1,4 asistencias. Tras un breve paso por el Gran Canaria, jugó en el Treviso Basket y, de nuevo, en el Zalgiris, con el que participó en la Euroliga.

En febrero de 2025 firmó con Zaragoza, con el que disputó 11 partidos en la liga Endesa con unos promedios de 6,4 puntos, 1,8 rebotes y 0,4 asistencias. Esta última campaña jugó en el PAOK griego, donde promedió 11,5 puntos, 3,6 rebotes y 2,2 asistencias en liga regular y 10,5 puntos, 3,3 rebotes y 3,0 asistencias en EuroCup. EFE

dmg/cmm

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