Dos fallecidos en sendos accidentes de tráfico en la provincia de Toledo

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Toledo, 2 ago (EFE).- Dos personas, un hombre de 26 años y una mujer de 29, han fallecido en sendos accidentes de tráfico registrados durante la noche de este sábado al domingo en la provincia de Toledo.

El primer accidente, tal y como ha informado a EFE el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, se produjo a las 21:30 horas de este sábado en el kilómetro 9 de la CM-4002, a su paso por el término municipal de Cebolla (Toledo), cuando un turismo se ha salido de la vía y su conductor, un chico de 26 años, ha quedado atrapado en el interior del vehículo y ha fallecido.

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Al lugar del suceso han acudido agentes de la Guardia Civil, bomberos del parque de Talavera de la Reina para desencarcelar el cuerpo, un médico de urgencias, una ambulancia y una UVI, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del chico.

El segundo accidente de tráfico mortal registrado durante la noche en las carreteras de Castilla-La Mancha se ha producido a las 4:02 horas de este domingo, en el kilómetro 3 de la CM-4059, en el término municipal de Nambroca (Toledo).

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En el siniestro, un turismo conducido por una chica de 29 años, se ha salido de la vía y ella ha quedado atrapada en el interior del vehículo y ha fallecido.

Han acudido agentes de la Guardia Civil, bomberos de Toledo y una UVI, que solo ha podido certificar la muerte de la joven. EFE