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División entre ciudadanos ceutíes en una manifestación por la crisis migratoria ante la presencia de Vito Quiles

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Centenares de personas se han congregado este domingo en Ceuta en una manifestación contra la entrada masiva de migrantes registrada desde el jueves, en la que se ha plasmado la división entre los ciudadanos ceutíes por la presencia de Vito Quiles.

Durante la concentración, que ha comenzado a las 20.30 horas en la Plaza de los Reyes de Ceuta, los asistentes portaban banderas de España y pancartas contra la crisis migratoria. Sin embargo, han acabado divididos en dos bandos confrontados. Mientras algunos gritaban "Pedro Sánchez, hijo de puta", otros han respondido coreando "Vito Quiles, hijo de puta" y "fuera, fuera".

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El comunicador había llamado a sus seguidores a acudir a esa misma manifestación y, a su llegada, ha sido recibido por gritos como "puto facha", "fuera fascistas", pero también por aplausos y vítores como "bravo" o "Vito, Vito". Poco después, tras adentrarse en la plaza, un grupo numeroso de ciudadanos le ha increpado y ha tenido que salir escoltado por su guardaespaldas.

Los enfrentamientos entre los seguidores y los detractores de Quiles no ha terminado ahí, ya que acto seguido un grupo de ciudadanos ha iniciado a gritar "Pedro Sánchez, hijo de puta", y otros han respondido coreando "Vito Quiles, hijo de puta".

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Un vecino conocido entre los ciudadanos de Ceuta, Nabil, dueño de la Cafetería Abaris, ha pedido la "unidad del pueblo caballa" ante esta "invasión" de "criaturas que no tienen culpa". En respuesta, otro grupo de ciudadanos ha protestado asegurando que "las criaturas, somos nosotros".

Durante ese momento de tensión, en el que no ha tenido que intervenir la Policía Nacional --que ha perimetrado la plaza--, grupos más reducidos de ceutíes han iniciado a discutir, hasta que poco a poco la concentración se ha disuelto.

Junto a Quiles, también ha llegado a la plaza el grupo de ultraderecha Save Europe Act, que ha desplegado una pancarta en inglés con el lema "Sánchez se tiene que ir, España necesita reinmigración".

VITO QUILES "HA VENIDO A PROVOCAR"

"A pesar de tener distintas ideologías, tenemos que unirnos para luchar contra los problemas", ha declarado a Europa Press Estefanía, una joven que, emocionada, ha lamentado el enfrentamiento y ha acusado a Quiles de "apropiarse" y "ponerle su nombre" a una manifestación convocada en un inicio por asociaciones vecinales. "Ha venido a provocar y a dividirnos y lo ha conseguido al final", ha explicado afligida. "Esta manifestación se convocó hace unos días", ha insistido.

La manifestantes ha admitido su tristeza porque el comunicador "ha venido a provocar" y un grupo de gente "ha venido a defenderle a él en vez de defender a nuestra tierra, Ceuta". "Han defendido al chaval este que ha conseguido dividirnos, y me da mucha pena e impotencia", ha añadido.

Por su parte, Omar y Brahem, dos jóvenes ceutíes, han reprochado que "políticos" vengan a la ciudad autónoma a "colgarse la medalla" y a "hacerse los héroes" cuando en cuatro días de crisis migratoria "el pueblo de Ceuta se ha quedado solo".

"Los verdaderos hemos estado aquí desde un principio luchando y haciendo de todo. Musulmanes, cristianos, ateos, judíos o hindúes", han proseguido, reivindicando la armonía con la que las cuatro comunidades religiosas --conocidas como cuatro culturas-- y el resto de ciudadanos conviven normalmente en Ceuta.

Brahem ha afirmado que lo vivido en la Plaza de los Reyes no refleja la realidad de la ciudad porque "siempre ha estado unida". En su opinión, ha sido "culpa" de "los políticos" que "lo que querían era dividir" a los ceutíes. "No sé que está pasando hoy", ha lamentado Omar.

A unos pocos metros, otra ceutí, Mencía, ha asegurado todo lo contrario: "Ceuta siempre ha estado dividida, la imagen que os venden de la cuatro culturas es pura propaganda, que hacen (el presidente de la ciudad, Juan) Vivas y sus amigos políticos. La ciudad siempre ha estado dividida y se puede ver en estas manifestaciones".

En su opinión, la población musulmana --entre la que se ha incluido-- "siempre ha sido visto de segunda". En este sentido, ha señalado que la crisis migratoria "por supuesto" impulsa la crispación, lo que demuestra "lo débil que es la convivencia" en la ciudad.

"SOLO HA FALTADO DECIR QUE SÁNCHEZ ES BUENA PERSONA"

Como muestra de la variedad de opiniones durante la manifestación y en Ceuta, Mario ha cargado contra el grupo de personas que ha llevado a Quiles a tener que ser evacuado de la Plaza de los Reyes esgrimiendo que "solo (les) ha faltado decir Pedro Sánchez es buena persona".

Ha defendido que conoce "musulmanes de toda la vida que son encantadores" pero que lo que ocurre "ahora" es "una autentica invasión" y "la gente está muy harta y muy quemada". La respuesta enfadada de algunos ceutíes, ha querido puntualizar, no es porque sean "animales", sino "la respuesta lógica" cuando "los tienes debajo de casa", en referencia a los migrantes que cruzaron a nado desde Marruecos.

"La comunidad musulmana de Ceuta casi nos duplica", ha advertido Isabel, asegurando que las cuatro culturas "no se llevan tan bien" y que "ellos" --refiriéndose nuevamente a los que profesan el Islam--, "son los que mandan" en Ceuta.

Apenas una hora después, cuando la plaza ya estaba prácticamente vacía, Pilar ha reivindicado orgullosamente que es "cristiana" y ha defendido que Ceuta es una ciudad "muy hospitalaria".

"Pero ha venido gente a provocar", ha añadido acto seguido, haciendo referencia a la protesta celebrada este sábado en la misma ubicación por el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), que tuvo que ser evacuado al puerto tras una contramanifestación.

Los ceutíes, ha proseguido, "no son violentos para nada", y como han hecho en anteriores ocasiones con otras crisis migratorias, volverán a "seguir adelante". "Han llegado 12.000, hemos tirado para adelante. Han llegado 70.000 y también hemos tirado adelante. Llegarán más, pero resistiremos", ha zanjado.

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EuropaPress

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