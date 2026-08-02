Detenido en Gipuzkoa un menor considerado el referente en España de la extremista Red 764

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San Sebastián, 2 ago (EFE).- Una operación conjunta de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil, ha permitido detener en Gipuzkoa a un menor de 17 años, considerado el principal referente en España de la extremista Red 764, una organización transnacional que opera principalmente a través de internet y que "busca captar e influir sobre menores y jóvenes vulnerables".

Según informa el Departamento vasco de Seguridad en una nota, este colectivo ha sido investigado en varios países por "su vinculación con delitos como la sextorsión, el acoso organizado, la distribución de material de explotación sexual infantil, la inducción a las autolesiones, la difusión de contenidos de violencia extrema, el maltrato animal y campañas de amenazas y hostigamiento contra instituciones, entidades sociales y personas".

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Al detenido se le atribuye presuntamente el envío de numerosas amenazas dirigidas contra centros educativos, ayuntamientos, bibliotecas, asociaciones sociales, organismos públicos y diversas personas entre enero y abril de 2026. EFE