Detenido el presunto autor del fuego que obligó a desalojar un centro comercial en Madrid

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Madrid, 2 ago (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en la madrugada de este domingo al presunto autor del incendio ocurrido este sábado en el madrileño centro comercial La Vaguada, en el barrio de El Pilar del distrito de Fuencarral.

Como ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, agentes del grupo de atención al ciudadano (GAC) localizaron sobre la una de la noche, varias horas después del suceso, a un individuo agazapado en las inmediaciones del centro comercial entre unos vehículos y en actitud evasiva ante la presencia policial.

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Al proceder a su identificación, fue reconocido por los agentes como la persona que originó el incendio, por lo que fue inmediatamente detenido y está a la espera de pasar a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos sucedieron en torno a las 17:30 horas en unos contenedores situados en una zona de carga y descarga de la planta 0 del centro, un gran complejo comercial con 200 tiendas y una superficie de 85.000 metros cuadrados por el que pasan cada año más de 25 millones de visitantes.

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Según informaron a EFE fuentes de Emergencias Madrid, el personal de seguridad, la Policía Nacional y Policía Municipal se encargaron de desalojar el centro con seguridad por la gran carga de humo que se generó y hasta nueve dotaciones de Bomberos Madrid se desplazaron al lugar para extinguir el fuego.

Los efectivos de Samur-Protección Civil que acudieron en preventivo solo tuvieron que atender a un vigilante de seguridad por intoxicación leve de humo. EFE