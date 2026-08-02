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De la garrafa al formato individual, el agua envasada afronta su temporada clave en verano

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Belén Delgado

Madrid, 2 ago (EFE).- El sector del agua embotellada afronta en verano su temporada clave del año ante una mayor demanda de hidratación por el calor, con una variedad de formatos que van desde la garrafa hasta las pequeñas botellas individuales.

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La Asociación de Aguas Minerales de España (Aneabe), que representa a las empresas del sector, destaca a EFE que, durante la temporada estival, las altas temperaturas incrementan las necesidades de hidratación y se registra un mayor consumo de agua mineral natural, a lo que contribuyen también los turistas extranjeros.

La industria pone a disposición de los consumidores una "infinidad de formatos" para beber agua envasada en cualquier momento: muchas familias optan por las garrafas en verano, pero igualmente crece la demanda de botellas de menor tamaño, especialmente la pequeña o individual de 33 centilitros.

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La secretaria general de Aneabe, Irene Zafra, resalta este último formato por ser "muy ligero, práctico y cómodo de llevar cuando se realizan actividades al aire libre".

Aunque todavía no se han recuperado las cifras anteriores a la pandemia, la producción de agua mineral en España ha aumentado de forma sostenida en los últimos cuatro años hasta los 6.800 millones de litros, aportando a la economía más de 1.600 millones de euros.

El agua con gas representa un 4 % del consumo de agua mineral en España, con un aumento en volumen del 14,3 % en el último año, hasta los 202,7 millones de litros, según la consultora Nielsen, en medio de los cambios de hábitos hacia alternativas más saludables.

A nivel global, según datos de Circana, el mercado de agua mineral natural aceleró su crecimiento en 2025, con aumentos del 7,1 % en volumen y 9 % en valor, principalmente por el empuje del agua sin gas y sin sabor, donde los grandes formatos representan la mitad del segmento.

El verano concentra más del 40 % de las ventas anuales de agua embotellada, impulsadas por la subida de las temperaturas, una mayor actividad al aire libre y un incremento del turismo, según el director general de Bebidas Bezoya (Pascual), Sergio Bravo.

"Cobra relevancia el consumo de agua embotellada en formatos pequeños, que responden a un consumo más inmediato y fuera del hogar", aunque todos los formatos se benefician en esa época del incremento generalizado de la demanda, sostiene.

Bezoya, que espera crecer un 2 % en ventas en 2026, ha lanzado un nuevo formato de 3,14 litros (número pi) para guardarlo en la puerta de la nevera de casa, entre otras innovaciones.

"Este año el verano será especialmente intenso. El agua mineral natural tiene mucho que aportar porque no solo hidrata, también nos da los minerales esenciales que el cuerpo necesita de forma natural", apuntaN desde la dirección de negocio de Aguas de Danone.

En el hogar, los formatos de mayor volumen de Font Vella y Lanjarón siguen siendo más habituales para el consumo cotidiano; en movilidad, los formatos individuales de 0,5 y 0,33 cl son más demandados, según la multinacional.

Añaden que, fuera del hogar, todas sus marcas -incluidas Evian y Fonter- están presentes en distintos formatos, con el vidrio retornable -cada vez más- como "la opción de referencia en la mesa".

La compañía pretende seguir impulsando este año el crecimiento en los segmentos de mayor dinamismo, como el agua con gas y el de bebidas saborizadas naturales.

La unidad de negocio de Aguas de Mahou San Miguel también ha observado un crecimiento estacional del consumo en los meses de verano, "más significativo en hostelería y destinos turísticos".

Sus formatos individuales y de conveniencia, vinculadas al consumo fuera del hogar, se unen a la botella de vidrio de su marca Solán de Cabras para hostelería.

Además del "buen comportamiento" de los formatos familiares en alimentación, en mercados como Canarias repunta su negocio de dispensadores de agua mineral para el hogar con Fonteide.

"Afrontamos estos meses con una planificación logística y operativa reforzada para garantizar el suministro y la disponibilidad de nuestros productos en todos los canales de venta, sin comprometer los recursos naturales ni el entorno", han apuntado las fuentes de la compañía. EFE

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