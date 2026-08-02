Ayuso dice de que a medio y largo plazo Marruecos intentará "quitarnos" Ceuta y Melilla

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Pelayos de la Presa (Madrid), 2 ago (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este domingo de que a "medio y largo plazo" Marruecos va a "intentar quitarnos a Ceuta y Melilla": "Hay que estar en Ceuta para vivir esa invasión intolerable que están sufriendo nuestros compatriotas".

Así lo ha afirmado Ayuso a preguntas de los periodistas desde la localidad madrileña de Pelayos de la Presa tras su visita a los municipios e instalaciones afectadas por los incendios en la Sierra Oeste de Madrid, en los que el Gobierno regional ha iniciado labores encaminadas a la reconstrucción de la zona.

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"Lo que me temo es que ésto es una prueba de Marruecos para la siguiente, y además no podemos contar con ayuda exterior, porque cada vez España está más aislada y nos hemos enemistado con todos los países occidentales que tienen pulso. Ahora mismo, en Europa nos miran y no saben si nos van a cerrar el tráfico aéreo porque estamos dando las peores imágenes y comprometiendo la seguridad y el orden de todo el continente. Así que dígame qué panorama es éste", ha subrayado.

Por este motivo se ha cuestionado por qué el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le da la "gracias a Marruecos": "Es lo que nos faltaba. ¿Pero a qué país se le ocurre dar las gracias por ésto? Es catastrófico lo que está pasando", ha añadido.

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Asimismo, la presidenta autonómica ha asegurado que no van a "abandonar" a los ciudadanos ceutíes ni a la Policía Nacional y la Guardia Civil destinada allí y que no "puede hacer frente a semejante invasión". EFE

(foto)