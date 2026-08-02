Aplazan una de las travesías más antiguas de España por motivos de seguridad por migrantes

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Ceuta, 2 ago (EFE).- El Club Natación Caballa ha comunicado el aplazamiento de la "LXXXII Travesía al Puerto de Ceuta, una de las citas más emblemáticas del calendario deportivo de la ciudad y una de las citas más antiguas de España al cumplir la 82 edición, por motivos de seguridad debido a la entrada de miles de migrantes marroquíes en la ciudad.

La entidad ha explicado que la decisión se ha adoptado por "motivos de seguridad y de operatividad", teniendo en cuenta la "situación excepcional" que vive la ciudad tras el grave episodio de crisis migratoria registrado en los últimos días.

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Desde el club consideran que esta medida es la más adecuada para garantizar la seguridad tanto de los participantes como de todas las personas y entidades que colaboran en la organización del evento, previsto para el 5 de agosto.

El Caballa ha precisado que, en principio, la prueba queda aplazada y que ya trabaja en la búsqueda de una nueva fecha que permita celebrar la travesía sin interferir con otras competiciones deportivas de ámbito local.

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Asimismo, la organización ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los inscritos, confirmando que todas las inscripciones realizadas seguirán siendo válidas para la nueva fecha, que será comunicada oficialmente en cuanto quede fijada.

Con esta decisión, el Club Natación Caballa ha decidido "priorizar" la seguridad y el correcto desarrollo de una de las pruebas de natación en aguas abiertas con mayor tradición en España. EFE

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