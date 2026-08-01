Vox dice que el Gobierno "ha abandonado a los españoles a su suerte"

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Ceuta, 1 ago (EFE).- El portavoz nacional de Seguridad e Inmigración de Vox, Samuel Vázquez, ha dicho este sábado, tras una visita a la ciudad de Ceuta, que el Gobierno español "ha abandonado a los españoles a su suerte" y que "no hay nadie para protegerles".

Vázquez ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de protegerse "a sí mismo, a su familia, a su partido político, a su banda organizada y también a los socios que le mantienen en el poder", mientras a los españoles "nadie les protege ni en las riadas, ni en los incendios, ni en la invasión migratoria".

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El dirigente de Vox ha tachado de "invasión" la entrada irregular de más de 50.000 personas en Ceuta y se ha referido a los casos de dos jóvenes que fueron entrevistados y que contaban uno que huía de Marruecos por estar implicado en una muerte y otro que había sido expulsado de Holanda tras ser condenado a cinco años de cárcel.

También ha asegurado que durante su visita a Ceuta ha visto supermerdcados vigilados por la Policía y "gasolineras militarizadas" y se ha preguntado: "¿Qué país es éste?".

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Vázquez ha dicho que los ciudadanos "tienen todo el derecho del mundo a defenderse" y que Vox va a "proteger primero y ante todo los derechos humanos de nuestros hijos y sobre todo de nuestras hijas, que son las que tienen ahora mismo sus derechos humanos más vulnerados".

Por su parte, el presidente de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha declarado que todavía hay "cientos de personas" deambulando por la ciudad "generando situaciones de conflicto" y ha criticado la tardanza en el despliegue policial. EFE

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