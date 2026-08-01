Un bombero sufre quemaduras en un incendio en Granja de Torrehermosa (Badajoz)

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Mérida, 1 ago (EFE).- El conductor de un camión de bomberos del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios (CEI) de la Diputación de Badajoz ha sufrido quemaduras de segundo grado en un incendio forestal ocurrido este sábado en el término municipal de Granja de Torrehermosa (Badajoz).

Según ha informado a EFE fuentes del CEPEI, el suceso se ha producido sobre las siete de mañana de hoy cuando las llamas han alcanzado al vehículo.

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No se sabe si el camión ha tenido algún tipo de problema, pero debido a un cambio repentino del aire los compañeros han podido abandonar el vehículo pero al conductor no le ha dado tiempo, han explicado las mismas fuentes.

El bombero, natural de la provincia de Cádiz, ha sido atendido en el Hospital de Llerena, donde le han dado el alta, según las mismas fuentes, y después ha sido trasladado a la unidad de quemados el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. EFE

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