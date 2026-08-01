Temas del día de EFE España del domingo 2 de agosto de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - La ciudad de Ceuta intenta recuperar la normalidad después de la entrada irregular el pasado jueves de más de 50.000 personas desde Marruecos y, aunque la mayoría de las cuales han vuelto a su país, las Fuerzas de Seguridad y el Ejército realizan controles en las calles para conseguir que todas ellas abandonen la ciudad.

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Melilla - El paso de Beni-Enzar, único operativo en Melilla, cumple 24 horas desde su reapertura tras un cierre de día y medio por la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma y que ha obligado al Ministerio del Interior a reforzar las dotaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional para que la frontera con Marruecos vuelva a la normalidad.

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INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Los equipos de extinción de incendios luchan este fin de semana contra el fuego en Grimaldo (Cáceres), mientras en Castilla y León se mantienen alerta para evitar la reactivación de focos en Ávila, León y Zamora, en una jornada en la que el riesgo es muy alto por las altas temperaturas.

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TRÁFICO VERANO

Madrid - La Dirección General de Tráfico (DGT) dará por finalizada esta medianoche el segundo dispositivo especial de la operación verano 2026, periodo en el que se han previsto 5,6 millones de desplazamientos por las carreteras españolas.

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FINANCIACIÓN PARTIDOS

Madrid - Las subvenciones siguen siendo la principal fuente de financiación de los partidos, pero las cuentas hechas públicas este último mes por las principales fuerzas políticas muestran también importantes ingresos de origen privado, de cuotas de afiliados a venta de lotería.

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(Texto a las 08:00; 678 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023610215, 8023648523)

CRÉDITO VACACIONES

Madrid - El recurso al crédito para financiar las vacaciones y gastos veraniegos es una práctica cada vez más común, pero para no sufrir disgustos, una vez pasado el periodo estival y toca pagar el préstamo, conviene fijarse antes de contratarlo en los intereses y comisiones, y tener cuidado con no sobreendeudarse.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022898024)

ECLIPSE SOLAR

Madrid - España ha sido un lugar privilegiado para la observación de eclipses totales de sol en diferentes momentos de la historia, como en 1905, cuando la oscuridad se prolongó 3 minutos y 46 segundos. Esa fama, que atrae a decenas de científicos, volverá el 12 de agosto tras más de un siglo.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8002654104)

LIBROS VERANO

Madrid - De la Islandia más salvaje a un idílico vecindario inglés y de la Italia fascista al Madrid actual de museos y embajadas, EFE selecciona doce novelas negras y sagas detectivescas para leer este agosto.

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(Texto a las 08:30; 763 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023643990)

FESTIVAL PERALADA

Peralada (Girona) - El coreógrafo francés Mourad Merzouki, un referente de la fusión del hip hop con la danza contemporánea y clásica, lleva al Festival de Perelada la pieza '4 Danced Seasons', que revoluciona las Cuatro Estaciones de Vivaldi. David Álvarez.

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- A las 22:00 horas

CAP ROIG

Palafrugell (Girona) - La banda Taburete regresa este año a los escenario después del primer paréntesis de su carrera en diez años y programa actuación en uno de sus escenarios de referencia como es el de Cap Roig, al que acude con nuevo álbum, 'El perro que fuma', que da nombre a la gira.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- A las 22:15 horas

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

12:00h.- Marbella (Málaga).- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, informa sobre asuntos de actualidad junto al secretario general del partido en Marbella, Manuel Cardeña, y la parlamentaria andaluza Jéssica Trujillo. Parque de La Alameda.

12:30.- Ceuta.- El presidente de VOX, Santiago Abascal, atenderá este domingo a los medios de comunicación para abordar la crisis migratoria registrada en la ciudad. Plaza de África, Ceuta. (Texto) (Foto) (Vídeo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

Madrid.- TRÁFICO VERANO.- Termina a las doce de la noche de este domingo la segunda fase de la operación especial de verano de la Dirección General de Tráfico (DGT). (Texto)

SOCIEDAD

10:00h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, mantiene una reunión con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para analizar la evolución de la situación y el estado de la ciudad.

10:30h.- Palazuelo de Sayago (Zamora).- INCENDIOS FORESTALES.- El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, se reúne con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio de Fermoselle (Zamora). (Texto) (Foto).

12:30h.- Cambados (Pontevedra).- FIESTA ALBARIÑO.- La fiesta del Albariño afronta su última jornada con el Capítulo Serenísimo, el desfile de autoridades y cofradías gastronómicas invitadas. Avenida de Madrid y Patio de Armas del Pazo de Fefiñáns.

12:30h.- Catoira (Pontevedra).- ROMERÍA VIKINGA.- Cada primer domingo de agosto los habitantes de Catoira (Pontevedra) escenifican las invasiones vikingas, batallas que siempre terminan bien y tras las cuales hay mucha comida y verbena. Torres del Oeste. (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:45h.- Palma.- CINE SOROGOYEN.- Palma - El director de cine Rodrigo Sorogoyen y los actores Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo y Melina Matthews presentan en rueda de prensa 'El ser querido', la película de clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo).

12:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL MÚSICA.- Celebración del Festival Glad is the Day en el que más de 15 bandas ofrecerán nueve horas ininterrumpidas de música. Cristina Enea.

21:00h.- Palma.- FESTIVAL CINE.- La reina clausura la 16 edición del Atlántida Mallorca Film Festival Centro Cultural “La Misericordia”. (Texto)

22:00h.- Peralada.- FESTIVAL PERALADA.- Mourad Merzouki lleva '4 Danced Seasons' al Festival de Perelada. Castillo de Peralada (Texto) (Foto)

22:00h.- Olite.- FESTIVAL OLITE.- Espectáculo "Ultimatum" de Led Silhouette, con el que cierra el 27 Festival de Teatro de Olite. La Cava.

22:00h.- Burriana (Castellón).- MÚSICA FESTIVAL.- Última jornada del festival Arenal Sound, con un cartel encabezado por los raperos JC Reyes y Rvfv. Playa del Arenal.

22:15h.- Palafrugell (Girona).- CAP ROIG.- Concierto de Taburete en Cap Roig. Jardines de Cap Roig. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

23:00h.- Murcia.- CANTE MINAS.- Actuación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid en la 65 edición del Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión. Antiguo Mercado Público.

EFE

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