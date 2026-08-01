Rufián pide medidas sólidas para una inmigración ordenada y segura sin evitar el mensaje de "quien la hace, la paga"

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha insistido este sábado en que la izquierda debe tener un discurso migratorio que vaya más allá de la "denuncia" y ha reclamado también medidas sólidas y claras para una inmigración ordenada y segura que incluyan el mensaje de que "quien la hace, la paga", con independencia de su procedencia.

En un mensaje en su cuenta de X, recogido por Europa Press, Rufián recalca que "las derechas españolas y las derechas catalanas son actualmente las peores derechas de Europa" y les llama "vendepatrias al servicio de milmillonarios y genocidas extranjeros".

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Pero incide en que "frente a esto la izquierda necesita de algo más que la denuncia" y debe articular "discursos (y medidas) sólidos y claros sobre orden, seguridad y migración".

A su juicio, este discurso debe basarse en dos principios básicos: por un lado, la "inclusión" y por otro la idea de que los derechos y deberes rigen para toda la ciudadanía.

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UN RETO QUE HAY QUE ASUMIR

"La llegada de miles de personas a nuestros barrios es un reto y como tal se debe decir y asumir", recalca Rufián, quien, a la vez, defiende que también hay que enviar el mensaje de que "quien la hace, la paga, te llames Javier o te llames Brahim".

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Desde su punto de vista, la izquierda tiene que asumir esta tesis para poder contrarrestar los discursos de PP, Vox, Junts y Aliança Catalana. "Si no hacemos esto (Alberto Núñez) Feijóo, (Santiago) Abascal, (Carles) Puigdemont y (Silvia) Orriols seguirán sobrevolando en círculos ante millones de personas en busca de respuestas", avisa Rufián.