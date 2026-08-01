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Pakistán halla los cuerpos de nueve de los diez montañistas desaparecidos tras avalancha

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Islamabad, 2 ago (EFE).- Pakistán ha encontrado los cuerpos de nueve miembros de la expedición que fue alcanzada por una avalancha el pasado jueves en la montaña Broad Peak (8.047 metros), mientras que el último montañista del grupo sigue desaparecido.

El Club Alpino de Pakistán (ACP) informó en la noche del sábado que cuatro cuerpos han sido recuperados, mientras que otros cinco ya fueron identificados en un área "extremadamente difícil y peligrosa" para los rescatistas.

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"Si resulta más fácil recuperarlos, se hará. De lo contrario, las autoridades decidirán qué medidas tomar", dijo a EFE el presidente del ACP, el general de división Irfan Arshad.

La expedición estaba liderada por el montañista nepalí Nirmal Purja, reconocido por haber escalado los 14 picos más altos del mundo en poco más de seis meses en 2019.

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Su empresa, Elite Exped, aseguró el sábado que Purja está entre los fallecidos. Las autoridades paquistaníes no lo han confirmado, aunque advierten que la probabilidad de supervivencia es baja.

El asesor del primer ministro paquistaní para la Coordinación Interprovincial, Rana Sanaullah, aseguró en la noche del sábado que continúan las operaciones de rescate a pesar del mal clima.

"Se está haciendo todo lo posible por localizar a los escaladores desaparecidos mediante el seguimiento por GPS, la vigilancia aérea y las búsquedas sobre el terreno", declaró Sanaullah en un comunicado.

Hasta el momento, las autoridades paquistaníes solo han identificado los cuerpos de Nadhira Al Harthy, de Omán; y de los nepalíes Pimapur Bahadur Gurung y Killi Pemba.

El Broad Peak, conocido localmente como Falchan Kangri, es la duodécima montaña más alta del mundo y la tercera de la cordillera del Karakórum, después del K2 y el Gasherbrum I. La montaña se alza entre la frontera de Pakistán y China, a lo largo del borde del glaciar Baltoro, en la región paquistaní de Gilgit-Baltistán. EFE

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