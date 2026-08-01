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Laura Borràs sostiene que intentando destruir el independentismo España "ha destruido Cataluña"

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La expresidenta del Parlament y de Junts, Laura Borràs, ha sostenido que intentando destruir el independentismo, España ha acabado con Cataluña: "Queriendo destruir el independentismo, han acabado destruyendo Cataluña".

En una entrevista en Vilaweb tras ser indultada parcialmente por el Gobierno este martes, recogida por Europa Press, la exlíder independentista ha afirmado que España ha sido hábil utilizando "todas las herramientas a su alcance para frenar, decapitar y destruir" al movimiento.

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"Quizás sea hora de que pasemos de la defensa a la acción política. Han sido 10 años en los que era muy importante resistir. Pero ahora ya debemos poder construir, no seguir inmersos en una espiral que sólo es beneficiosa para España", ha defendido Borràs.

De este modo, ha abogado por aprender de lo que han pasado estos últimos años y "trabajar por el debate democrático", escuchando a la gente, entendiendo el porqué de que la gente esté harta y desplegando soluciones políticas.

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"La mejor forma de reaccionar sería haciendo política. Nos han tenido atrapados en esta espiral de la defensa y los reproches, peleándonos y discutiendo sentencias", ha afirmado la expresidenta de la Cámara Catalana.

Al preguntársele si se plantea volver a primera línea política, pese a haberse mantenido la inhabilitación, ha afirmado que lo que seguro que no hará es pararse: "Nunca he dejado que mi causa determine quién soy. No dejaré que pase ahora".

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