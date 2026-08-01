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Larcamón, técnico del Sporting: "Necesitamos dos fichajes que nos den jerarquía"

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Gijón, 1 ago (EFE).- El técnico del Sporting, el argentino Nicolás Larcamón, reclamó este sábado "dos incorporaciones que aporten jerarquía" en las posiciones que el club tiene aún pendientes de cubrir, al asegurar que el objetivo es sumar futbolistas que den "un salto de calidad".

El entrenador platense compareció ante los medios de comunicación tras la goleada (5-0) de su equipo ante la Gimnástica de Torrelavega en un amistoso disputado este sábado en Mareo, resuelto con los goles de Nikita Iosifov, Otero, Guille Rosas, Gaspar y Pablo García.

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Larcamón valoró el nivel mostrado por los suyos durante buena parte del encuentro al destacar que su equipo fue "muy avasallante, muy dominante y muy contundente" en los primeros 40 minutos, aunque matizó que el nivel de la oposición no será "el que se afrontará a partir del 17 de agosto".

El técnico rojiblanco se deshizo en elogios hacia Hugo Guillamón, uno de los últimos refuerzos, al definirlo como un futbolista "con una inteligencia muy sobre la media" y subrayó que, pese a sus pocos días de trabajo en el club, "parece que viene jugando aquí hace mucho tiempo".

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Sobre Konrad de la Fuente, el otro fichaje reciente, señaló que se trata de un jugador "de amplitud que desequilibra" en los duelos individuales, si bien precisó que necesita una "ventana de mejora en su estructura de fuerza" antes de sumarse con normalidad a los entrenamientos grupales.

El preparador puso además en valor la continuidad de Pablo García, futbolista que en un primer momento manejaba una posible salida del club, al destacar que "ha mostrado una gran versión de rendimiento" que le ha convencido para contar con él, avalado por dos goles y una asistencia en los últimos partidos de la pretemporada.

Preguntado por el carril izquierdo, Larcamón dio por "cerrada" esa demarcación con las opciones de Iosifov, Konrad, Alex Diego, Pablo García y Diego Sánchez, y mantuvo el objetivo en reforzar otras dos posiciones, con el ojo puesto en el mercado en un central y un atacante.

Por otro lado, el club anunció en el transcurso del encuentro que ya han superado la barrera de los 23.000 abonados a dos semanas de iniciar la competición. EFE

dsl/lj/fc

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