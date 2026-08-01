La frontera de Melilla con Marruecos sigue "tranquila" y ya han cruzado cerca de 800 vehículos desde la reapertura

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La Delegación del Gobierno en Melilla ha informado de que la situación en la frontera con Marruecos sigue "tranquila" y que se prosigue con el tránsito de vehículos y peatones en ambos sentidos por el paso fronterizo de Beni Enzar, reabierto esta mañana tras casi dos días cerrado. Según las cifras de Delegación, desde su reapertura y hasta las 19.00 horas de este sábado han cruzado unos 800 vehículos.

Según ha explicado la Delegación, por cuestiones de seguridad la apertura se está llevando a cabo de manera gradual y, por motivos humanitarios, se ha priorizado a los vehículos de la Operación Paso del Estrecho (OPE) que permanecían embolsados desde la noche del jueves.

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Desde la apertura del paso fronterizo esta mañana hasta las 19.00 horas de este sábado han salido hacia Marruecos cerca de 600 vehículos, mientras que han accedido a Melilla cerca de 200. En cuanto al tránsito peatonal, continúa funcionando bajo los mismos criterios de gradualidad, si bien, por el momento, no se dispone de datos concretos sobre el número de personas que han cruzado, según Delegación.

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, había explicado durante la mañana de este sábado que el tránsito peatonal se está realizando en ambos sentidos mediante grupos organizados de unas veinte personas para garantizar la seguridad y la fluidez del paso, y que la situación continuará evaluándose de forma permanente en función de la evolución de las circunstancias.

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