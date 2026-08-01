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Jódar remonta a Musetti, se mete en semifinales y escala al 'Top 20' de la ATP

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Albert Traver

Washington, 31 jul (EFE).- El español Rafa Jódar se clasificó este viernes para las semifinales del Abierto de Washington, de categoría 500, tras derrotar al italiano Lorenzo Musetti con remontada, un triunfo que le asegura entrar al 'Top 20' del ranking ATP.

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Jódar, actual 24 de la clasificación, se impuso a Musetti (n.15) por 1-6, 6-1 y 6-4 en 1 hora y 59 minutos. El madrileño disputará este sábado las semifinales contra el ganador del duelo entre el estadounidense Ben Shelton (n.8) y el chileno Alejandro Tabilo (n.30).

Serán las terceras semifinales de Jódar en el circuito y primeras sobre pista dura, después de las de Marrakech (campeón) y Barcelona en abril, ambas sobre tierra batida.

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Además, Jódar se asegura escalar como mínimo hasta la posición 19 de la ATP cuando se actualice el ranking el lunes, entrando por primera vez en su carrera en el 'Top 20'. Su mejor clasificación hasta la fecha era el número 23.

Las cosas empezaron a torcerse pronto para Jódar en el primer set, cuando en el cuarto juego cedió su saque con una doble falta en la sexta bola de 'break' que enfrentó, después de haber logrado levantar un 0-40.

Jódar trató de responder, pero desaprovechó tres bolas de 'break' en el siguiente juego, lo que permitió a Musetti consolidar su ventaja. El italiano volvió a romper después el saque del madrileño, esta vez en blanco, en los peores momentos de Jódar sobre la pista.

Al saque, Musetti se apuntó el primer set por 6-1.

Pero Jódar siempre vuelve. Por algo el madrileño mantiene un pleno de victorias en todos los partidos a cinco sets que ha disputado.

De la noche a la mañana. Jódar ganó el primer juego de la segunda manga en blanco. Luego, al resto, se puso 0-40 con tres bolas de 'break', las desaprovechó todas, pero finalmente puso romper el saque de Musetti en su cuarta oportunidad.

A Musetti sus problemas con el saque le acabaron pasando factura. Cedió un segundo juego con dos dobles faltas para que Jódar se pusiera 4-0. El italiano solo colocó el 44 % de primeros saques y cometió seis dobles faltas.

El madrileño acabaría igualando el partido con un 6-1, idéntico resultado al de Musetti en el primer set.

Tras empezar el set definitivo con 2-2, Jódar empezó a cocinar la remontada con un 'break' a Musetti en el quinto juego, que pudo consolidar al saque para ponerse con un 4-2.

Con esa ventaja de un 'break', a Jódar solo le hizo falta jugar a la defensa y mantenerse sólido con su saque, algo que hizo a la perfección para apuntarse la manga por 6-4. Cuando sacó para el partido, cerró el juego en blanco.

La victoria sobre Musetti es también la segunda sobre un jugador 'Top 20' para Jódar después de haber ganado a Alex de Miñaur en Madrid, con un balance de 2-5 contra estos rivales.

El ATP y WTA 500 de Washington abre la gira norteamericana de pista dura, que culminará con el Abierto de Estados Unidos tras hacer escala en los torneos de categoría 1.000 de Canadá y Cincinnati. EFE

(foto)

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