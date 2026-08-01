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Iris Tió encuentra una durísima rival en la bielorrusa Khandoshka

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Redacción deportes, 1 ago (EFE).- Iris Tió, vigente campeona del mundo, tendrá una durísima rival en la final del solo libre de los Europeos de París en la bielorrusa Vasilina Khandoshka, que este sábado arrebató la primera plaza a la nadadora española en la ronda preliminar.

En el eterno debate que vive la natación artística sobre qué debe pesar más en un ejercicio, si la dificultad técnica o la impresión artística, los jueces se decantaron en esta ronda clasificatoria por la complejidad.

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Una circunstancia que benefició a Khandoshka, que presentó la rutina con el segundo mayor grado de dificultad de todas las participantes con un total de 62,3500 puntos.

Casi cinco unidades más que Iris Tió que partió con una dificultad de 57,6500 puntos en su ejercicio 'Himno al amor', ya todo un clásico moderno de la natación artística, interpretado con música de Celine Dion.

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Un hecho que no impidió el pasado año a la española alzarse con el oro en los Mundiales de Singapur por delante de la china Huiyan Xu y de la bielorrusa Vasilina Khandoshka, que se colgó la medalla de bronce.

Pero en esta ocasión, pese a que Tió volvió a firmar la mejor nota en la impresión artística con un total de 142,7000 puntos, no fue suficiente para compensar los 149,9249 que Khandoshka obtuvo en ejecución.

Notas que llevaron a la bielorrusa, que compite en la capital francesa bajo bandera neutral, a la primera plaza con un total de 287,3999 unidades, diez más que la española, segunda con una puntuación de 276,4849

Pero Vasilina Khandoshka no será la única rival de Tió en la final del próximo lunes en la que la barcelonesa deberá prestar mucha atención a la alemana Klara Bleyer, la campeona el pasado año en los Europeos de Funchal, que pese a ver una 'marca base' concluyó tercera a sólo cinco puntos de la española con una nota de 271,6687 unidades. EFE

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